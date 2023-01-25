Режиссер второго сезона сериала «Метод» Александр Войтинский заступился за актера Александра Петрова, которого обвиняют в однообразии ролей. Его слова цитирует ФАН.
«Что за глупости? Он великий харизматичный актер. Он сам не знает, каким будет. В нем живет этот вулкан эмоций», — высказался Войтинский. Режиссер отметил, что во время работы над «Методом» Петров периодически вносил изменения в сценарий, с которыми соглашался Войтинский.
«У него очень тяжелая жизнь. Либо ты живешь спокойно сам по себе, либо понимаешь, что к тебе приковано внимание камер вокруг, и должен быть примером для всех. Так что я просто ему завидую, радуюсь, что он есть, и жду каждую его следующую работу», — говорит кинематографист.