«Великий харизматичный актер»

«У него очень тяжелая жизнь. Либо ты живешь спокойно сам по себе, либо понимаешь, что к тебе приковано внимание камер вокруг, и должен быть примером для всех. Так что я просто ему завидую, радуюсь, что он есть, и жду каждую его следующую работу», — говорит кинематографист.