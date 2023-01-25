Хэтэуэй рассказала, как ее смутили вопросом про "плохую девочку"

Актриса Энн Хэтэуэй вспомнила, как в возрасте 16 лет журналист смутил ее вопросом про "плохую или хорошую девочку", пишет Page Six.
"Я только что вспомнила один из самых первых вопросов, которые мне задавали, когда я начала сниматься и должна была общаться с прессой. Ты хорошая девочка или плохая девочка?" - рассказала Хэтэуэй.
Об этом актриса рассказала на презентации драмы "Айлин".
В фильме Энн Хэтэуэй сыграла секретаршу в колонии для несовершеннолетних. Она также призналась, что решила сняться в "Айлин", так как ей понравилась предыдущая работа режиссера Уильяма Олдройда "Леди Макбет" 2016 года.