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9 минут назад

Энн Хэтэуэй рассказала, как в подростковом возрасте ее смутили вопросом про "плохую девочку"

Газета.Ruиещё 1

Актриса Энн Хэтэуэй вспомнила, как в возрасте 16 лет журналист смутил ее вопросом про "плохую или хорошую девочку", пишет Page Six.

Хэтэуэй рассказала, как ее смутили вопросом про "плохую девочку"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Я только что вспомнила один из самых первых вопросов, которые мне задавали, когда я начала сниматься и должна была общаться с прессой. Ты хорошая девочка или плохая девочка?" - рассказала Хэтэуэй.

Об этом актриса рассказала на презентации драмы "Айлин".

В фильме Энн Хэтэуэй сыграла секретаршу в колонии для несовершеннолетних. Она также призналась, что решила сняться в "Айлин", так как ей понравилась предыдущая работа режиссера Уильяма Олдройда "Леди Макбет" 2016 года.

Актеры,Леди Макбет,Энн Хэтэуэй,
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