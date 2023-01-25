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1 час назад

Актер Панфилов вспомнил слова Минаева после просмотра фильма «Духless»

Слово и Дело

Актер Никита Панфилов вспомнил о реакции писателя Сергея Минаева на изменения, которые внесли кинематографисты при работе над экранизацией «Духlessа». Сам он был в восторге от романа автора.

Панфилов вспомнил слова Минаева после просмотра «Духless»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Панфилов не скрывает, что ему нравится дебютное произведение Минаева. По его мнению, автор смог написать о людях, живших в «конкретное время».

Он также рассказал, что его персонаж — Миша Вуду — отличается от книжной версии. Сам Минаев, увидев созданный режиссером образ друга героя Данилы Козловского, отметил, что у него был «торчок, у которого все через смешок».

«На премьере фильма он лично сказал: "Ну, так тоже хорошо". Конечно же, мы с режиссером прорабатывали концепцию. Выбрали именно такого персонажа», — поделился Панфилов воспоминаниями в разговоре с ФАН.

«Духless» вышел на экраны в 2011 году. Главные роли в картине Романа Прыгунова сыграли Данила Козловский, Мария Андреева, Артем Михалков, Никита Панфилов.

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