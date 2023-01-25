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1 час назад

Гай Ричи высказался о широкой популярности его фильмов в России

Газета.Ru

Как пишет Telegram-канал «Кино и кинобизнес», британский режиссер Гай Ричи прокомментировал широкую популярность его картин в России.

Ричи высказался о широкой популярности его фильмов в России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Гай Ричи признался, что знает о любви его кино в России. По словам режиссера, английским зрителям «нет никакого дела» до его картин, однако русские приняли ленты очень хорошо.

«Есть у меня ощущение, что российские зрители словно настроены на мою частоту», — поделился Гай Ричи.

РанееРанее американский кинокритик Колин Биггс предрек шквал возмущений за украинских гангстеров в фильме Гая Ричи «Операция «Фортуна». Картина была снята два года назад и должна была выйти на экраны весной 2022 года, однако премьера была перенесена на 5 января 2023 года.

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