7 звезд, которые начинали с кино для взрослых

Этот опыт кто-то пытался скрыть, а другие гордятся им. Сейчас их знает целый мир, но начинали эти знаменитости с участия в фильмах для взрослых. Кто-то из актеров этой страницы своей биографии стесняется, другие говорят о ней открыто, признаваясь, что очень нуждались в деньгах или участвовали в съемках просто ради интереса.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Кэмерон Диаз

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Звезда «Ангелов Чарли» постаралась скрыть все неприятные моменты своей биографии, но сеть все помнит. Несколько лет назад публика узнала, что в 19 лет блондинка снималась в весьма откровенной рекламе нижнего белья, но на этом ее эксперименты не ограничились. Оказывается, Кэмерон успела сняться в эротическом фильме. Она комментировать этот эпизод не стала, а поклонников такой опыт любимицы ничуть не разочаровал.

Хелен Миррен

Да, опыт съемок в фильме категории 18+ был у этой блистательной актрисы: в конце семидесятых она сыграла в эротическом фильме «Калигула». Картина получилась по-настоящему скандальной, но для Хелен стала отличным стартом. Ее заметили продюсеры и начали предлагать роли.

Роберт Де Ниро

Оскароносный Роберт не собирался участвовать в откровенных съемках, но создатель фильма «Двадцатый век» уговорил Де Ниро полностью раздеться. Кстати, доподлинно неизвестно, но в Голливуде ходят слухи, что актеры так понравились друг другу, что просто занялись сексом на съемках, а режиссер снял натуралистичную страстную сцену.

Джеки Чан

Сейчас Джеки борется за моральные ценности, но в молодости он отчаянно нуждался в деньгах, поэтому согласился на откровенные съемки в 70-х. Это был первый в кино опыт актера, Джеки никогда этого не скрывал. Но признавался, что и не гордится случившемся.

Мэтт Леблан

Звезда сериала «Друзья» всегда отличался яркой внешностью, поэтому еще до начала карьеры привлекал внимание продюсеров индустрии для взрослых. Мэтт снялся в нескольких эпизодах эротического сериала, именно после этого его заметили режиссеры и начали приглашать на кастинги.

Дэвид Духовны

В том же сериале, что и Мэтт Леблан снимался Дэвид Духовны. Еще до покорившего сердца тысяч поклонниц сериала «Секретные материалы» актер никак не мог найти удачный проект и перебивался случайными заработками. Продюсеры предложили Духовны использовать не талант, а привлекательную внешность, появившись в эротическом сериале. Об этом опыте говорил Дэвид совершенно спокойно, считая, что ничего постыдного точно не сделал.

Ева Грин