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1 час назад

Звезда фильма "Мистер Нокаут" Артем Осипов заявил, что не берет на съемки сыновей

Газета.Ru

Актер Артем Осипов признался, что не вовлекает своих сыновей в мир театра и кино. О воспитании 13-летнего Тимура, сына жены от первого брака, а также общих детей пары девятилетнего Матвея и семилетнего Федора, он рассказал в интервью изданию WomanHit.

Звезда фильма "Мистер Нокаут" заявил, что не берет на съемки сыновей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"У них есть этот внутренний огонек, который способен сделать из них личностей творческих, но я не тороплюсь с этим. Не беру их на съемочные площадки, не заставляю сидеть в театре целыми днями. Понимаете, это чрезвычайно манкий мир, игра привлекает всех, а уж детей прямо затягивает. Это я знаю по себе, поэтому не провоцирую", - рассказал Артем Осипов.

Он добавил, что все трое мальчиков "страшно увлечены" акробатическим рок-н-роллом.

"Причем серьезно — буквально каждые выходные у них соревнования. Например, на прошлой неделе их отобрали от Центрального федерального округа на чемпионат России, так что они делают колоссальные успехи. И мы рады: спорт чрезвычайно важен для ребенка", - отметил актер.

По признанию Осипова, он редко бывает на соревнованиях, в которых участвуют дети, из-за плотного графика.

"Но когда получается, обязательно приезжаю. Вообще люблю проводить время с семьей: на досуге мы можем и в футбол поиграть, и просто прогуляться по парку, и на лыжах покататься, или банально дома валяться на диванах с планшетами в руках", - сказал актер.

Актеры,Артем Осипов,
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