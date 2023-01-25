Звезда фильма "Мистер Нокаут" заявил, что не берет на съемки сыновей

"У них есть этот внутренний огонек, который способен сделать из них личностей творческих, но я не тороплюсь с этим. Не беру их на съемочные площадки, не заставляю сидеть в театре целыми днями. Понимаете, это чрезвычайно манкий мир, игра привлекает всех, а уж детей прямо затягивает. Это я знаю по себе, поэтому не провоцирую", - рассказал Артем Осипов.