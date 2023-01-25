В ремейке «Гостьи из будущего» сыграет Марк Эйдельштейн

Обновленная версия советского пятисерийного фильма, выход которого запланирован на зиму 2023 года, будет называться «Сто лет тому вперед» (6+). Главную роль в картине сыграет двадцатилетний актер из Нижнего Новгорода Марк Эйдельштейн, ставший известным благодаря скандальной роли в «Монастыре». «ФедералПресс» узнал, о чем будет новый фильм, и почему «нижегородский Тимоти Шаламе» в роли школьника вызвал бурную реакцию аудитории.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

О чем фильм «Сто лет тому вперед» и кто в главных ролях

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Фантастическую картину российского режиссера Александра Андрющенко по одноименной повести Кира Булычева критики называют ремейком советского фильма «Гостья из будущего». Создатели уже анонсировали премьеру фильма 28 декабря 2023 года.

По книге Булычева, обычный шестиклассник и девочка из будущего Алиса Селезнева вместе борются с пиратами из космоса. Школьник Коля Герасимов живет в современной Москве, любит проводить время с друзьями, пишет рэп и играет в игры на приставке. Все это было главным в его жизни до того, как мальчик попал в будущее. Парень узнает о том, что в ходе межгалактической войны победу одержала коалиция землян. Жители планеты живут мирно и счастливо, не зная о том, что выжившие предводители пиратов готовятся к новой атаке. Преступники хотят вернуться в прошлое и победить в проигранной войне – и Коля, сам того не желая, помогает им путешествовать во времени.

Попав в будущее, школьник встречает Алису – необычную девушку, которая живет на сто лет позже него. Она отлично разбирается в фауне других планет, знает много о боевых искусствах и истории галактики, но не может примириться со своим прошлым. Теперь задача Коли – не только спасти Вселенную, но и выстроить отношения с гостьей из будущего, не забывая при этом про обычные земные дела.

Съемки были завершены к декабрю 2022 года, ранее стало известно, что роли родителей Алисы исполнят Константин Хабенский и Виктория Исакова. Тогда же зрителям показали первый тизер-трейлер фильма.

Где играл Марк Эйдельштейн: драмы о подростках, скандальный «Монастырь» и новая «Гостья из будущего»

В январе 2023 года стало известно, что главную роль Коли Герасимова в «Сто лет тому вперед» сыграл двадцатилетний нижегородец Марк Эйдельштейн. Молодой актер родился в 2002 году в Нижнем Новгороде, впервые был замечен после главной роли в драме «Страна Саша», мировая премьера которой прошла в феврале 2022 года на Берлинале. Тогда же журналисты назвали актера «российским Тимоти Шаламе», сравнив его с исполнителем главной роли в новой «Дюне».

Мать Марка Олеся Эйдельштейн работает преподавателем сценической речи в Нижегородском театральном училище имени Евстигнеева, поэтому мальчик с детства проводил много времени среди актеров. После участия во всероссийском финале конкурса чтецов Марк, будучи еще школьником, познакомился с деканом актерского факультета ГИТИСа Тарасом Белоусовым, который посоветовал ему учиться актерскому мастерству. Эйдельштейн поступил в школу-студию МХАТ и попал в «Мастерскую Брусникина».

Сниматься в кино молодой актер начал в 2021 году. Эйдельштейн стал главным героем новеллы «Я не боюсь» в рамках альманаха музыкальных короткометражек о подростках «Шестнадцать+», снялся в драмеди «Первый снег» дочери Андрея Кончаловского Натальи и получил приз имени Юла Бриннера на фестивале Меридианы Тихого за роль в драме «Страна Саша».

В 2022 году Марк получил роль, благодаря которой получил настоящую известность в России – он исполнил роль шестнадцатилетнего сына настоятеля Юрия в сериале «Монастырь» (18+) с Анастасией Ивлеевой и Филиппом Янковским. Драма режиссера Александра Молочникова с первого дня била все рекорды популярности – ее посмотрели более 250 тысяч человек. Сериал быстро оказался в центре скандала – режиссера и актеров обвинили в оскорблении чувств верующих, его исключили из программы фестиваля «Новый сезон» после обращения членов движения «Зов народа». Еще до выхода в ноябре 2022 года картину запретили в прокате. Минкульт обратился к экспертам из РПЦ, которые заявили, что сериал «дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ и формирует неверное представление о русском православии».

Причиной столь резкого отношения религиозной части аудитории стали постельные сцены, эпизоды с демонстрацией жестокости и насилия, а также сам сюжет. По сценарию тусовщица Мария попадает в неприятную историю после вечеринки в Дубае и пытается скрыться от преследователей в монастыре на севере России.

Герой Марка Эйдельштейна по сюжету влюбляется в Марию, которую играет Ивлеева, несмотря на желание уйти в монахи. Их отношения развиваются, в сериале есть довольно откровенные кадры. При этом зрители массово восхищались игрой молодого нижегородца – Эйдельштейн и Ивлеева показывали настоящую «экранную химию» и непривычно высокий для сериалов уровень актерского мастерства. Запоминающаяся внешность окончательно закрепила за ним прозвище «российского Тимоти Шаламе» и стала причиной шквала постов в соцсетях от фанаток, объявивших Марка своим новым «крашем».