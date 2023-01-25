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37 минут назад

Режиссер Александр Войтинский оспорил известное утверждение об актере Александре Петрове

Газета.Ruиещё 1

Актер театра и кино Александр Петров появился на свет 25 января 1989 года. В день рождения артиста впечатлениями о совместной работе с ним поделился кинорежиссер, продюсер, композитор, основатель группы "Звери" Александр Войтинский. В разговоре с ФАН он оспорил известное утверждение о том, что Петров "ради новой роли просто переодевается". При этом собеседник агентства признал, что сценарий актер действительно может "сломать".

Войтинский оспорил известное утверждение об Александре Петрове
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Да, он только это и делает. Про сценарий можно сразу забыть: он начинает все ломать на ходу. Тут главное — увлечься вместе с ним этой работой и тогда будет замечательный результат. По крайней мере, у меня было именно так. Так что будет смешно сказать: "Нет, Саша. Тут написано, что твой герой сел и захныкал — садись и плачь". Петров ответит: "Да идите вы все, я это вижу не так, я буду делать вот так". Для меня это наслаждение", — рассказал Войтинский.

Он добавил, что Петров является крайне харизматичным актером.

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