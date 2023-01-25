Войтинский оспорил известное утверждение об Александре Петрове

"Да, он только это и делает. Про сценарий можно сразу забыть: он начинает все ломать на ходу. Тут главное — увлечься вместе с ним этой работой и тогда будет замечательный результат. По крайней мере, у меня было именно так. Так что будет смешно сказать: "Нет, Саша. Тут написано, что твой герой сел и захныкал — садись и плачь". Петров ответит: "Да идите вы все, я это вижу не так, я буду делать вот так". Для меня это наслаждение", — рассказал Войтинский.