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1 час назад

Глеб Калюжный рассказал о возвращении к роли в сериале "Вампиры средней полосы"

ТАСС

Актер Глеб Калюжный рассказал об эмоциях, которые испытал при возвращении к съемкам во втором сезоне сериала "Вампиры средней полосы". В следующих сериях его героя ждут неожиданные для зрителей события, сообщил актер ТАСС в четверг.

Калюжный рассказал о возвращении к роли в сериале "Вампиры средней полосы"
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

В сериале Калюжный играет Женька - блогера и новообращенного вампира. В конце первого сезона он погибает, однако в седьмой серии второго сезона Женек снова появился на экранах.

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"Большим счастьем было вернуться домой к своей вампирской семье. Спешил на съемочную площадку и был рад видеть абсолютно каждого там", - рассказал он.

Калюжный также подчеркнул, что его героя ждут сюжетные повороты, которые совсем не ожидают увидеть зрители.

"Без спойлеров даже мне очень трудно ответить на вопрос, что же произойдет с Женьком дальше. Могу сказать только, что вы вряд ли такого ожидаете", - добавил он.

По словам шоураннера Алексея Акимова, создатели сериала изначально не планировали возвращать героя Калюжного, однако вмешались зрители.

"Народная любовь и возмущение его смертью, конечно, имели эффект. Мы задумались о возвращении, но не хотелось это делать слишком фантастически, не хотелось обесценивать смерть. Так что, если бы не придумалась красивая история воскрешения, Женька бы во втором сезоне не было", - рассказал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, положительно к возвращению Женька в сериале относился исполнитель одной из главных ролей в сериале народный артист РФ Юрий Стоянов.

"Тандем Глеб - Юрий Николаевич еще не раз и повеселит, и растрогает. К тому же, в райдере Стоянова было указано: обязательная съемка во втором сезоне с Глебушкой", - добавил Акимов.

Продолжение российского сериала "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым в главной роли вышло в онлайн-кинотеатре Start 13 декабря 2022 года. Сериал рассказывает о смоленских вампирах, чье мирное существование оказывается под угрозой из-за череды загадочных убийств. К своим ролям в продолжении также вернулись Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева и другие. Кроме того, в новом сезоне к актерскому составу присоединились Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Анастасия Стежко и Андрей Соколов, сообщали в пресс-службе Start.

Актеры,Глеб Калюжный,Дмитрий Лысенков,Анастасия Стежко,Алексей Акимов,Артем Ткаченко,Татьяна Догилева,Дмитрий Чеботарев,Ольга Медынич,Лукерья Ильяшенко,Юрий Стоянов,Андрей Соколов,
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