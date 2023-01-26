Калюжный рассказал о возвращении к роли в сериале "Вампиры средней полосы"

"Народная любовь и возмущение его смертью, конечно, имели эффект. Мы задумались о возвращении, но не хотелось это делать слишком фантастически, не хотелось обесценивать смерть. Так что, если бы не придумалась красивая история воскрешения, Женька бы во втором сезоне не было", - рассказал он в беседе с ТАСС.