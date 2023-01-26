Калюжный рассказал о возвращении к роли в сериале "Вампиры средней полосы"

Актер Глеб Калюжный рассказал об эмоциях, которые испытал при возвращении к съемкам во втором сезоне сериала "Вампиры средней полосы". В следующих сериях его героя ждут неожиданные для зрителей события, сообщил актер ТАСС в четверг.
В сериале Калюжный играет Женька - блогера и новообращенного вампира. В конце первого сезона он погибает, однако в седьмой серии второго сезона Женек снова появился на экранах.
"Большим счастьем было вернуться домой к своей вампирской семье. Спешил на съемочную площадку и был рад видеть абсолютно каждого там", - рассказал он.
Калюжный также подчеркнул, что его героя ждут сюжетные повороты, которые совсем не ожидают увидеть зрители.
"Без спойлеров даже мне очень трудно ответить на вопрос, что же произойдет с Женьком дальше. Могу сказать только, что вы вряд ли такого ожидаете", - добавил он.
По словам шоураннера Алексея Акимова, создатели сериала изначально не планировали возвращать героя Калюжного, однако вмешались зрители.
"Народная любовь и возмущение его смертью, конечно, имели эффект. Мы задумались о возвращении, но не хотелось это делать слишком фантастически, не хотелось обесценивать смерть. Так что, если бы не придумалась красивая история воскрешения, Женька бы во втором сезоне не было", - рассказал он в беседе с ТАСС.
Кроме того, положительно к возвращению Женька в сериале относился исполнитель одной из главных ролей в сериале народный артист РФ Юрий Стоянов.
"Тандем Глеб - Юрий Николаевич еще не раз и повеселит, и растрогает. К тому же, в райдере Стоянова было указано: обязательная съемка во втором сезоне с Глебушкой", - добавил Акимов.
Продолжение российского сериала "Вампиры средней полосы" с Юрием Стояновым в главной роли вышло в онлайн-кинотеатре Start 13 декабря 2022 года. Сериал рассказывает о смоленских вампирах, чье мирное существование оказывается под угрозой из-за череды загадочных убийств. К своим ролям в продолжении также вернулись Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков, Татьяна Догилева и другие. Кроме того, в новом сезоне к актерскому составу присоединились Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Анастасия Стежко и Андрей Соколов, сообщали в пресс-службе Start.