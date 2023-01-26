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1 час назад

Актер из сериала «Джеймс в 15» Лэнс Кервин скончался в 62 года

Слово и Дело

В возрасте 62 лет скончался американский актер Лэнс Кервин. Пик его славы пришелся на 70-е года прошлого века.

Актер из сериала «Джеймс в 15» Лэнс Кервин скончался в 62 года
Фото: Слово и делоСлово и дело

Канал NBC в 1976 году выпустил картину «Самый одинокий бегун», где Кервину дали роль «младшей версии» персонажа Майкла Лэндона.

Спустя год на экраны вышел мелодраматический сериал «Джеймс в 15», где артисту досталась главная роль. Кинокарьеру актер закончил в 90-е года. Съемочную площадку он поменял на работу пастором на Гавайях. Около двух лет назад для него был открыт сбор денег из-за наличия проблем со здоровьем.

Актеры,Лэнс Кервин,Майкл Лэндон,
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