Актер из сериала «Джеймс в 15» Лэнс Кервин скончался в 62 года

Спустя год на экраны вышел мелодраматический сериал «Джеймс в 15», где артисту досталась главная роль. Кинокарьеру актер закончил в 90-е года. Съемочную площадку он поменял на работу пастором на Гавайях. Около двух лет назад для него был открыт сбор денег из-за наличия проблем со здоровьем.