Актер из сериала «Джеймс в 15» Лэнс Кервин скончался в 62 года

В возрасте 62 лет скончался американский актер Лэнс Кервин. Пик его славы пришелся на 70-е года прошлого века.
Канал NBC в 1976 году выпустил картину «Самый одинокий бегун», где Кервину дали роль «младшей версии» персонажа Майкла Лэндона.
Спустя год на экраны вышел мелодраматический сериал «Джеймс в 15», где артисту досталась главная роль. Кинокарьеру актер закончил в 90-е года. Съемочную площадку он поменял на работу пастором на Гавайях. Около двух лет назад для него был открыт сбор денег из-за наличия проблем со здоровьем.