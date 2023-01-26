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52 минуты назад

На звание худшей актрисы «Золотой малины» номинировали 12-летнюю девочку

Inc-Newsиещё 1

Организаторы уже принесли свои извинения.

На звание худшей актрисы «Золотой малины» номинировали 12-летнюю девочку
Фото: Inc-NewsInc-News

При анонсе номинаций на анти-премии «Золотая малина» разгорелся скандал. Среди номинантов на звание «Худшая женская роль» оказалась звездочка фильма «Воспламеняющая взглядом» Райан Кира Армстронг, которой всего двенадцать лет.

Юная артистка сыграла необычную девочку, способную поджигать предметы одной лишь силой мысли.

Проект на самом деле оказался так себе, но это больше претензии к продюсерам и режиссерам. Поэтому соцсети тут же запестрели возмущенными комментариями в адрес организаторов «Золотой малины».

Поддержали юную актрисы и ее более взрослые коллеги. Например, актер Джулиан Хиллиард, сыгравший в "Ванда/Виджи" одного из близнецов Максимофф, сказал: «До какой степени подлости надо дойти, чтобы выдвигать на свои отвратительные номинации ребенка?».

Волна возмущения вынудила основателя премии «Золотая малина» Джона Уилсона принести Армстронг публичные извинения.

Так же Уилсон добавил, что принято решение ввести на «Малине» возрастной ценз. Теперь в номинации не смогут попадать артисты моложе восемнадцати лет.

Актеры,Джон Уилсон,
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