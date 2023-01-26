На звание худшей актрисы «Золотой малины» номинировали 12-летнюю девочку

Организаторы уже принесли свои извинения.

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При анонсе номинаций на анти-премии «Золотая малина» разгорелся скандал. Среди номинантов на звание «Худшая женская роль» оказалась звездочка фильма «Воспламеняющая взглядом» Райан Кира Армстронг, которой всего двенадцать лет.

Юная артистка сыграла необычную девочку, способную поджигать предметы одной лишь силой мысли.

Проект на самом деле оказался так себе, но это больше претензии к продюсерам и режиссерам. Поэтому соцсети тут же запестрели возмущенными комментариями в адрес организаторов «Золотой малины».

Поддержали юную актрисы и ее более взрослые коллеги. Например, актер Джулиан Хиллиард, сыгравший в "Ванда/Виджи" одного из близнецов Максимофф, сказал: «До какой степени подлости надо дойти, чтобы выдвигать на свои отвратительные номинации ребенка?».

Волна возмущения вынудила основателя премии «Золотая малина» Джона Уилсона принести Армстронг публичные извинения.