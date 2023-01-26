«Первая леди советского кинематографа»: за что так называли Макарову

Она не гримировалась на съемках, чтобы донести через естественность всю палитру эмоций до зрителя. От ее красоты терял дар речи иранский шах, а американские продюсеры заманивали в Голливуд, обещая монументальные роли. Тамару Макарову называли первой леди советского кинематографа и американкой.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Семья военного врача, где воспитывались трое детей, жила в Петербурге. Томочка занималась в балетной студии и мечтала о Мариинке. Но в 1917 году глава семьи, который был врачом в Царском селе, ушел, опасаясь преследований. Больше его никто не видел.

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Для семьи наступили тяжелые времена, но Тамара обладала настолько стойким характером, что продолжила заниматься в балетной студии, а в 14 лет организовала в своем дворе театр из местной детворы. От балетной студии у Макаровой – гордая осанка, стройная фигура и величественный вид, заставлявший замирать многих. А вот дворовый театр оказался для нее началом карьеры.

Как-то на представление случайно заглянула начинающая писательница Александра Бронштейн. Тамару пригласили отдел народного образования, предложили ее театру играть пьесы и не только для жителей нескольких дворов. За это платили хлебными пайками.

В 17 лет Макарова – студентка мастерской Николая Фореггера, там же учился и ее будущий муж – Сергей Герасимов, которого неофициально будут величать главным режиссером советского кинематографа. У него уже был опыт съемок в немом кино, и на девиц смотрел вальяжно и снисходительно. Макарова же в кино попала совершенно случайно. Ее из-за яркой внешности окликнули на улице и просто спросили: «Хочешь сниматься в кино?».

Природа одарила Макарову очень щедро: серые глаза-полумесяцы с огромными ресницами, ясный взгляд, точеные брови – одна чуть выше другой. Однажды на экзамене Макарову попросил изобразить «гордость и презрение». Она чуть вскинула бровь, повернулась вполоборота на высоких каблуках, одарила всех холодной улыбкой – студенты и преподаватели ахнули: «Американка!». На них смотрела девушка уникальной аристократической красоты – откуда-то из другого мира.

В фильме «Чужой пиджак» - том самом, в котором предложили сняться на улице, Макаровой досталась роль женщины, перед чарами которой не мог устоять ни один мужчина. Не устоял и Герасимов, игравший в этом же шпионском детективе роль агента Сальковского. Красивый мужчина, легко перевоплощавшийся в любого от «респектабельного плейбоя», как писали в газетах, до крестьянского заводилы влюбился в напарницу так, что позвал замуж.

Став режиссером, Герасимов долго сомневался, давать ли жене роль в своем фильме: уж слишком трезвая голова у Томочки, «слезы не выжать». Но все же рискнул и дал ей роль в фильме «Люблю ли тебя?», и Макарова сыграла так, что из всего фильма запоминалась только она.

Настоящая слава пришла к ней в 1936 году после роли врача Жени Охрименко в картине «Семеро смелых». Для убедительности картина из жизни полярников снималась в условиях, близким к действительности.

С Макаровой брали пример, открытки с ее изображением выходили миллионными тиражами. Петр Алейников, игравший с ней в этой же картине, без памяти влюбился в чудесную актрису, но Томочка только смеялась и шутила: она предана своему Сережке.

За фильмом следуют картины о стройке века «Комсомольск», «Учитель». За «Учителя» Макарова получает Сталинскую премию. Уже перед началом войны Герасимов решается дать жене главную роль Ниночки в лермонтовском «Маскараде».

Съемочная группа не скрывала слез на площадке, переживая за судьбу героини Макаровой, Герасимов смотрел на жену восхищенным взглядом. Съемки окончились 21 июня 1945 года. На следующий день началась война. Картина долго пролежала на полке.

С началом войны красавица Макарова пошла работать в госпиталь и параллельно снималась в кино. В 1942 году Сергей Герасимов дал ей роль в драме «Непобедимые», в 1944 году – в «Большой земле». Фильм о подвиге людей во вражеском тылу, где Макарова играет роль деревенской труженицы, заменившей у станка мужа, имел огромный успех. Люди плакали, узнавая себя, своих близких, друзей, соседей.

После войны ее звездной ролью стала Хозяйка Медной горы в экранизации сказок Бажова режиссером Александром Птушко. Вот где пригодились ее осанка, величественная стать, аристократическая красота повелительницы сказочного царства.

Фильм стал лидером проката 1946 года, за год его посмотрели 23 млн советских зрителей. «Каменный цветок» получил премию Каннского фестиваля, а Макарову стали осаждать американские продюсеры, наперебой предлагая ей роли, в частности, Анну Каренину, о которой она так мечтала. Но советским артистам выезд был запрещен, ни о каком Голливуде и речи быть не могло.

Истинная королева во всем, она сохраняет достоинство и сдержанность даже, когда Сергей Герасимов на съемках «Молодой гвардии» влюбляется в молоденькую Нонну Мордюкову и едет в Ейск к ее матери свататься.

Ни разу Тамара Макарова не опустилась до публичных скандалов и не выдала своих чувств. Она вела себя достойно даже, когда муж не позвал ее в картину «Тихий Дон». Глубоко спрятав свою обиду, Макарова продолжала оставаться леди.

Последней картиной Герасимова стал «Лев Толстой», где режиссер сам играет писателя, а Макарова – супругу Толстого, Софью Андреевну. После этого Макарова перестает сниматься в кино.

Актриса пережила мужа на 12 лет. К его 90-летию выпустила книгу «Послесловие», в которой первая леди советского кинематографа приоткрыла секреты своей красоты.