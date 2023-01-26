Найден самый красивый мужчина в мире

Звезда сериала «Бриджертоны» Реге-Жан Пейдж был признан самым красивым мужчиной в мире. Пластический хирург Джулиан Де Сильва измерил его пропорции лица с помощью золотого сечения и выяснил, что они соответствуют идеальным на 93,65%. Кого из звезд еще протестировал эксперт, читайте в материале «Рамблера».

Наступают на пятки экранному герцогу Гастингсу Крис Хемсворт из «Тора» со своими 93,53%, Майкл Б. Джордан из «Черной пантеры» с 93,46% и голливудский сердцеед Гарри Стайлз, ставший лишь четвертым, с 92,30%.

Объясняя, как работает процесс, доктор сказал: «Эти совершенно новые методы компьютерного картирования позволяют нам понять, что делает человека физически красивым. Технология полезна и при планировании операции пациентов». На вопрос, почему именно Реге Жан-Пейдж занял первую строчку, Джулиан Де Сильва ответил следующее:

«Реге выиграл благодаря своему классически красивому лицу и великолепным карим глазам. У него самый высокий балл за расстояние между глазами и их расположение на лице, а также за форму губ. Единственная часть лица, которая была оценена чуть ниже других, — нос, его ширина и длина».

Ранее пластический хирург выяснил, кто из современных актрис внешне максимально близок к золотому стандарту. По итогам его вычислений самой красивой женщиной в мире была названа звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер. В ходе анализа выяснилось, что черты лица актрисы соответствуют идеальным параметрам на 94,52%.