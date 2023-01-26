Умер актер из "Шоу ужасов Рокки Хоррора"

В своем доме в Нью-Йорке умер Сэл Пиро, актер и писатель. О смерти артиста сообщил фан-клуб The Rocky Horror Picture Show, который он основал в 1977 году и где был президентом до самой смерти, став ключевой движущей силой в создании культового статуса вокруг оригинального фильма.
"Сэл де-факто был лицом всего "Рокки Хоррор"-фэндома на протяжении десятилетий. Нам будет его очень не хватать", - говорится в опубликованном заявлении.
"Шоу ужасов Рокки Хоррора" - британо-американский комедийный фантастический мюзикл 1975 года. Сыграли там Тим Карри и Сьюзен Сарандон, помимо прочего. Картина собрала уничтожающие рецензии, но была стремительно возлюблена молодыми зрителями. Как пишет Сэл в своих мемуарах "Создания ночи", вышедших в 1990-м, они с друзьями буквально жили от выходных до выходных, изнывая от желаний в очередной раз посмотреть фильм.
"Создания", кстати, в настоящее время готовятся к экранизации - проект находится на ранней стадии разработки. Пиро и его тогдашняя подруга станут главными героями ленты.
Начиная с 80-х Сэл Пиро несколько раз появлялся на экране как актер - в "Славе" Алана Паркера, взявшей два "Оскара", в сериале "Третья смена", в "Шоковой терапии" и в The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again - телеремейке "Рокки Хоррора" 2016-го.