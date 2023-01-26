Умер актер из "Шоу ужасов Рокки Хоррора"

В своем доме в Нью-Йорке умер Сэл Пиро, актер и писатель. О смерти артиста сообщил фан-клуб The Rocky Horror Picture Show, который он основал в 1977 году и где был президентом до самой смерти, став ключевой движущей силой в создании культового статуса вокруг оригинального фильма.

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"Сэл де-факто был лицом всего "Рокки Хоррор"-фэндома на протяжении десятилетий. Нам будет его очень не хватать", - говорится в опубликованном заявлении.

"Шоу ужасов Рокки Хоррора" - британо-американский комедийный фантастический мюзикл 1975 года. Сыграли там Тим Карри и Сьюзен Сарандон, помимо прочего. Картина собрала уничтожающие рецензии, но была стремительно возлюблена молодыми зрителями. Как пишет Сэл в своих мемуарах "Создания ночи", вышедших в 1990-м, они с друзьями буквально жили от выходных до выходных, изнывая от желаний в очередной раз посмотреть фильм.

"Создания", кстати, в настоящее время готовятся к экранизации - проект находится на ранней стадии разработки. Пиро и его тогдашняя подруга станут главными героями ленты.