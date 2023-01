Умер актер из "Шоу ужасов Рокки Хоррора"

Начиная с 80-х Сэл Пиро несколько раз появлялся на экране как актер - в "Славе" Алана Паркера, взявшей два "Оскара", в сериале "Третья смена", в "Шоковой терапии" и в The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again - телеремейке "Рокки Хоррора" 2016-го.