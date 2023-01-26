Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 68.96EUR 74.96
Войти в почту
1 час назад

Умер актер из "Шоу ужасов Рокки Хоррора" Сэл Пиро

Российская Газета

В своем доме в Нью-Йорке умер Сэл Пиро, актер и писатель. О смерти артиста сообщил фан-клуб The Rocky Horror Picture Show, который он основал в 1977 году и где был президентом до самой смерти, став ключевой движущей силой в создании культового статуса вокруг оригинального фильма.

Умер актер из "Шоу ужасов Рокки Хоррора"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Сэл де-факто был лицом всего "Рокки Хоррор"-фэндома на протяжении десятилетий. Нам будет его очень не хватать", - говорится в опубликованном заявлении.

"Шоу ужасов Рокки Хоррора" - британо-американский комедийный фантастический мюзикл 1975 года. Сыграли там Тим Карри и Сьюзен Сарандон, помимо прочего. Картина собрала уничтожающие рецензии, но была стремительно возлюблена молодыми зрителями. Как пишет Сэл в своих мемуарах "Создания ночи", вышедших в 1990-м, они с друзьями буквально жили от выходных до выходных, изнывая от желаний в очередной раз посмотреть фильм.

"Создания", кстати, в настоящее время готовятся к экранизации - проект находится на ранней стадии разработки. Пиро и его тогдашняя подруга станут главными героями ленты.

Начиная с 80-х Сэл Пиро несколько раз появлялся на экране как актер - в "Славе" Алана Паркера, взявшей два "Оскара", в сериале "Третья смена", в "Шоковой терапии" и в The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again - телеремейке "Рокки Хоррора" 2016-го.

Актеры,Шоу ужасов Рокки Хоррора,Слава,Оскар,Тим Карри,Алан Паркер,Сьюзен Сарандон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители