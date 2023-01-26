Кадони рассказал, чем занимается после ухода с «Дома-2»

Телезрители увидят его в новом амплуа.

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36-летний телеведущий Влад Кадони рассказал, чем займется после ухода с телепроекта «Дом-2».

Напомним, что не так давно Кадони из-за проблем с позвоночником перенес операцию и проходит реабилитацию. Он признался, что готовится реализовать свой творческий потенциал в сфере журналистики и парапсихологии, как только окончательно придет в себя.

«Часто мне поступают предложения по работе в программах. Но за время разговоров и обсуждений деталей работы в проектах мы не сходимся. Со мной тяжело договориться по поводу съемок, я сложный персонаж», — пояснил Кадони.

К слову, после ухода с телестройки в декабре 2022 года телеведущий принял участие в детективном реалити-шоу на ТВ3 «Наследники и самозванцы». После этого Кадони снялся еще в одном проекте телеканала ТВ3, премьера которого состоится в этом году.