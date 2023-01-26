Пермякова показала, как выглядела в студенческие годы

Актриса Светлана Пермякова опубликовала в соцсетях свои фото времен студенчества.
«Ох, уже эти студенческие годы! Столько амбиций, эмоций, задора, любви. Золотое время», – подписала кадры артистка.
Подписчики звезды оставили под публикацией десятки комплиментов:
«Ого, красотка какая»,
«Наверное, отбоя от парней не было»,
«Вы такая красавица»,
«Ух ты, какая вы»,
«Я бы вас не узнала, вау»,
«Вот это да»,
«Сногсшибательная красавица»,
«Потрясающая девушка»,
«Вау, как хороша».
Светлана Пермякова училась в Пермском государственном институте искусства и культуры. Артистка окончила ВУЗ в 1994 году.
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