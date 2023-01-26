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4 минуты назад

Актриса Светлана Пермякова показала, как выглядела в студенческие годы

Мира Маркина

Актриса Светлана Пермякова опубликовала в соцсетях свои фото времен студенчества.

Пермякова показала, как выглядела в студенческие годы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ох, уже эти студенческие годы! Столько амбиций, эмоций, задора, любви. Золотое время», – подписала кадры артистка.

Соцсети

50-летняя актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала фото в купальнике

Подписчики звезды оставили под публикацией десятки комплиментов:

«Ого, красотка какая»,

«Наверное, отбоя от парней не было»,

«Вы такая красавица»,

«Ух ты, какая вы»,

«Я бы вас не узнала, вау»,

«Вот это да»,

«Сногсшибательная красавица»,

«Потрясающая девушка»,

«Вау, как хороша».

Светлана Пермякова училась в Пермском государственном институте искусства и культуры. Артистка окончила ВУЗ в 1994 году.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что супермодель показала фото в бикини на пляже.

Актеры,Светлана Пермякова,Гвинет Пэлтроу,
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