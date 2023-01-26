Пермякова показала, как выглядела в студенческие годы

Актриса Светлана Пермякова опубликовала в соцсетях свои фото времен студенчества.

«Ох, уже эти студенческие годы! Столько амбиций, эмоций, задора, любви. Золотое время», – подписала кадры артистка.

«Наверное, отбоя от парней не было»,

«Ух ты, какая вы»,

«Я бы вас не узнала, вау»,

Светлана Пермякова училась в Пермском государственном институте искусства и культуры. Артистка окончила ВУЗ в 1994 году.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что супермодель показала фото в бикини на пляже.