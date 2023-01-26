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2 часа назад

Сильвестр Сталлоне задумал боксерскую драму со звездами «Алладина» и «Дома Дракона»

Inc-News

Знаменитый «Рэмбо» станет продюсером проекта.

Сталлоне снимет боксерскую драму со звездами «Алладина» и «Дома Дракона»
Фото: Inc-NewsInc-News

Сильвестр Сталлоне в качестве продюсера и Роуэн Этейл в статусе сценариста и режиссера запланировали создание фильма о жизни и карьере легендарного боксера прошлого Принца Насима «Наза» Хамеда.

Образ легенды в будущей драме исполнит блиставший в «Алладине» Мена Массуд, а его экранным тренером станет Пэдди Консидайн из «Дома Дракона»

Как пояснил Этейл, фильм расскажет о том, как ребенок из бедной семьи эмигрантов с Ближнего Востока начинал свою карьеру в Лондоне с самых низов, и впоследствии стал одним из самых ярких боксеров своей эпохи.

Как сообщают инсайдеры, изначально Сталлоне сам хотел сыграть главного героя, но, как говорится, возрастом не вышел. Сильвестру сейчас семьдесят шесть, а Хамеду – сорок восемь.

Актеры,Сильвестр Сталлоне,
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