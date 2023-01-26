Как Робертс успокоил недовольную тамбовчанку

Получивший в 2022 году российский паспорт французский актер Оливье Сиу в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о съемках фильма «Брат 3» режиссера Валерия Переверзева.

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По словам Сиу, проект не имеет никакого отношения к фильмам «Брат» и «Брат 2» Алексея Балабанова. «Когда Валерий предложил мне сняться в полнометражном фильме «Брат 3» в роли маньяка-неудачника, я сразу согласился. Хотя первоначально фильм назывался «Тамбов» — это родной город Валерия. «Братом 3» он стал позже, для рекламы проекта», — признался актер, указав на то, что картина еще не вышла, но ее уже активно обсуждают. «Валерий — художник, он не просто снимает фильм, он создает событие, предмет искусства. Почему «Брат 3»? А почему бы и нет? Возможно, на премьере люди будут жечь кинотеатры», — посмеялся он.

При этом, добавил артист, он полностью уверен в фильме, поскольку над каждой его минутой команда «работала целую неделю». «В фильме снимались близнецы Торсуевы, которых все россияне знают по «Приключениям электроника». Специально ради фильма в Тамбов прилетел актер Эрик Робертс, брат знаменитой Джулии Робертс», — рассказал Сиу о звездном составе картины.

Робертсу, продолжил Сиу, однажды пришлось успокаивать тамбовчанку, недовольную съемками. «Кстати, как-то мы снимали сцену на улице, и к нам из частной клиники вышла женщина вся в золоте и начала орать, что мы мешаем ей работать, что она знает какого-то министра и нас всех сейчас арестуют. Эрик подошел к ней, они поговорили, и женщина успокоилась», — поделился он.