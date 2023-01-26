Актеры, которые выглядят в 40 лучше, чем в 20

Многие актеры и современные секс-символы еще недавно выглядели не так привлекательно, как сейчас. Фильмы с ними собирают в прокате миллионы долларов, и часть денег кинокопаниям несут женщины, которые хотят посмотреть картины с этими красавчиками. Смотрите на актеров, которые в более взрослом возрасте выглядят лучше, чем в молодости, — в галерее "Рамблера".

Одним из ярких примеров можно назвать Тома Харди. Сейчас он отрастил бороду и снимается преимущественно в роли крутых брутальных парней, но еще 20 лет назад ему подобные роли не светили.

Кристиан Бэйл, несмотря на свою любовь к экспериментам со своим телом, в свои 48 лет выглядит гораздо лучше, чем в молодости.

По слухам источников, Том Круз преобразил свою внешность не только с помощью брекетов. Инсайдер из его окружения утверждает, что актер сделал пластику носа, а также регулярно прибегает к услугам косметологов для омоложения.

Мэтт Дэймон в свои 52 тоже выглядит значительно брутальнее и уверенее в себе, чем 20 лет назад.

Дженсену Эклзу уже 44 года, но он все так же остается привлекательным для женской аудитории. Поклонницы продолжают штурмовать его соцсети, как во времена сериала "Сверхъестественное".

Роберт Дауни-младший тоже может стать ярким примером того, что в зрелом возрасте мужчина выглядит гораздо лучше, чем в молодости. Только сравните его фото.