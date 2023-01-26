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1 час назад

Актриса Шэрон Стоун рассказала о женоненавистниках среди звезд

Мария Иглина

Американская актриса Шэрон Стоун рассказала о женоненавистниках среди больших кинозвезд. Об этом сообщает Variety.

Шэрон Стоун рассказала о женоненавистниках среди звезд
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

"Я работала с некоторыми из самых больших звезд в индустрии, которые буквально в разговоре со мной указывали, что мне надо делать. Они такие женоненавистники", — поделилась артистка.

Кроме этого, Стоун восхитилась сотрудничеством с актером Джорджем К. Скоттом. Во время съемок в криминальной драме Сидни Люмета "Глория", Скотт сказал сказал ей:

"Дорогая, я хочу сделать тебе величайший комплимент, который я только могу кому-то сделать. Ты лучший слушатель, за исключением моей жены".

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Актриса добавила, что Джо Пеши и Роберт Де Ниро, с которыми она работала в фильме Мартина Скорсезе "Казино", также вели себя совершенно иначе.

Ранее Мельникова объяснила, почему ее не будет в новом сезоне "Папиных дочек".

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