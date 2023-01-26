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54 минуты назад

Попавший в реанимацию актер Джереми Реннер пытался спасти племянника

Мария Иглина

Актер Джереми Реннер, который пытался остановить снегоуборочную машину, в результате чего получил 32 перелома костей, хотел спасти племянника. Об этом говорится в опубликованном CNN полицейском отчете.

Известно, что Реннер воспользовался снегоуборочной машиной марки Pistenbully, чтобы вытащить грузовик племянника из завала. Затем он покинул спецтехнику, то забыл отключить аварийный тормоз, и машина начала катиться прямо на племянника. Актер, в свою очередь, пытался ее остановить, но гусеницы затянули его под машину, и та его переехала.

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В опубликованном отчете также отмечается, что причиной аварии могли стать механические проблемы снегоуборочной машины.

После случившегося Реннера доставили по воздуху в больницу, где он провел более двух недель и перенес минимум две операции.

Ранее Шэрон Стоун рассказала о женоненавистниках среди звезд.

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