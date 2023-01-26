Актриса Елизавета Климова рассекретила свою беременность

Актриса Елизавета Климова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что ждет ребенка.
"У нас тут новости! Я уже с трудом влезаю в Димин костюм, а впереди у меня большая премьера. Так что мы поняли, что без официального объявления никак! Ждем! Уже очень скоро в лучших парках Москвы", - пошутила Климова.
Климова состоит в браке с актером Дмитрием Чеботаревым, в 2018 году у них родилась дочь Иванна. Актриса известна российскому зрителю по своим ролям в сериалах "Триггер" и "Склифосовский", ее супруг сыграл в "Караморе" и "Вампирах средней полосы".