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46 минут назад

Актриса Елизавета Климова рассекретила свою беременность

Газета.Ruиещё 1

Актриса Елизавета Климова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призналась, что ждет ребенка.

Актриса Елизавета Климова рассекретила свою беременность
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"У нас тут новости! Я уже с трудом влезаю в Димин костюм, а впереди у меня большая премьера. Так что мы поняли, что без официального объявления никак! Ждем! Уже очень скоро в лучших парках Москвы", - пошутила Климова.

Климова состоит в браке с актером Дмитрием Чеботаревым, в 2018 году у них родилась дочь Иванна. Актриса известна российскому зрителю по своим ролям в сериалах "Триггер" и "Склифосовский", ее супруг сыграл в "Караморе" и "Вампирах средней полосы".

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