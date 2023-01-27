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19 минут назад

Скончался кинооператор Леван Пааташвили

Газета.Ruиещё 2

В возрасте 96 лет ушел из жизни кинооператор, народный артист Грузинской ССР, лауреат Государственной премии СССР Леван Пааташвили. Об этом стало известно из сообщения на сайте Союза кинематографистов России.

Скончался кинооператор Пааташвили
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артист скончался 24 января, причины его смерти пока неизвестны. 27 января в ритуальном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) состоится церемония прощания с Пааташвили. В Союзе кинематографистов оператора назвали «чутким и отзывчивым» человеком, а также «настоящим профессионалом» своего дела. Пааташвили работал на киностудии «Мосфильм» более 25 лет, за это время он снял такие фильмы, как «До свидания, мальчики», «Бег», «Романс о влюбленных», «Сибириада».

Ранее скончался заслуженный артист России Александр Чубченко.

Актеры,Александр Чубченко,
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