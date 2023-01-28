Что особенного в первой азиатке номинированной на "Оскар"

60-летняя звезда картины «Все везде и сразу» Мишель Йео получила свою первую номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль, став первой актрисой азиатского происхождения в истории премии, достигшей такого успеха. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Кадр из фильма "Все везде и сразу" Кадр из фильма "Все везде и сразу"

Актриса Мишель Йео стала первой азиаткой, получившей номинацию на премию Оскар за лучшую женскую роль. Ранее премия «Оскар» подвергалась критике за то, что номинировала в основном белых актеров.

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Йео восприняла номинацию, как большой шаг для всех азиатов:

«Для меня это значит, что все эти азиаты скажут: «Видишь ли, это возможно. Если она может это сделать, я тоже могу это сделать».

Это самое главное. Я очень обычная. Я просто очень много работаю. Есть так много блестящих актрис, актеров, которые знают, что у них есть талант. Все, что им нужно сделать, это найти возможность и достичь цели."

Актриса малайзийского происхождения, которая считается потенциальным лидером в номинации «Лучшая женская роль» на предстоящей церемонии вручения премии «Оскар» за роль Эвелин Ван в фильме « Все везде и сразу », считает, что все азиатское сообщество восприняло номинацию как большой успех в мире кинематографа.

«Я надеюсь, что это означает, что Голливуд и кинематографическое сообщество осознают, какой это переломный фильм, и отметят все то, за что я выступала и пыталась достичь за свою карьеру», — добавила она.

В этом сезоне Йео получила несколько наград за свою работу, в том числе «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Она стала лишь второй азиатской актрисой, получившей эту награду.

Йео также получила награду Saturn Awards и премию Ассоциации голливудских критиков как лучшая актриса за свою роль в фильме и была номинирована на Gotham Independent Film Awards за выдающуюся главную роль . Она также номинирована на премию Film Independent Spirit Awards за лучшую главную роль.

Путь к успеху

В 1984 году малайзийская актриса Мишель Йео дебютировала на большом экране, снявшись в боевике «Сова против Бамбо». Критиков привлекли боевые сцены, потому как их хореография и ритм напоминали танец.

Надеясь снова проявить себя физически, Йео начала интенсивные тренировки, и ее танцевальный опыт оказался неоценимым. Она была гибкой, быстрой и очень терпимой к боли. В 1985 году она снялась в фильме о боевых искусствах «Да, мадам!» о двух женщинах-полицейских. Картина стала одним из первых проектов так называемого жанра «девушки с оружием».

За этим последовали еще несколько ролей Йео в боевиках, но в 1988 году она вышла замуж за кинопродюсера Диксона Пуна и ушла на пенсию. Хотя Йео надеялась создать семью, она не могла иметь детей. После развода пары в 1992 году она возобновила актерскую карьеру.

В 1992 году Йео вместе с Чаном снялась в фильме «Полицейская история 3: Суперполицейский».

Кадр из фильма "Полицейская история 3: Суперполицейский"

В комедийном боевике было задействовано множество невероятных трюков. В одном запоминающемся эпизоде Йео повисла на одном борту мчащегося фургона, перевернулась на крышу, чтобы избежать столкновения с автобусом, перекатилась назад, упала и приземлилась на капот преследующей машины.

Этот и последующие фильмы, в том числе "Суперполицейский 2" сделали ее ведущей звездой Гонконга. Ее трюки поражали зрителей, подчеркивая грацию, точность и бесстрашие актрисы.

Мишель известна тем, что часто выполняла особо опасные трюки сама. Однако за свою карьеру Йео получила ряд серьезных травм. Например, во время съемок картины "Каскадерша" в 1995 году она чуть не сломала себе спину. Выздоравливая, она подумывала снова уйти на пенсию, но разговор с американским режиссером Квентином Тарантино, который был ее поклонником, побудил ее продолжать сниматься.

Мировая известность и более поздние фильмы

В 1997 году Йео стала известна широкой аудитории благодаря фильму о Джеймсе Бонде «Завтра не умрет никогда» , в котором она сыграла китайского агента. В отличие от типичной «девушки Бонда», ее персонаж такой же умный и способный, как британский шпион.

Кадр из фильма "Завтра не умрет никогда"

Фильм также был примечателен тем, что Йео была выбрана на роль за ее талантливую игру, а не за каскадерскую работу.

Мировую славу она получила благодаря фильму 2000-го года «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Кадр из фильма "Крадущийся тигр, затаившийся дракон"

Получивший признание критиков фильм объединил захватывающие боевые сцены с искренней историей любви между воином-женщиной Ю Шу Лянем (Йео) и мастером боевых искусств Ли Му Баем ( Чоу Юнь-Фат ). Это была кассовая сенсация, получившая несколько "Оскаров".

Затем последовала серия англоязычных фильмов. В 2005 году Йео появилась в драме «Мемуары гейши», а через три года сыграла древнюю волшебницу в приключенческом боевике «Мумия: Гробница императора драконов».

Продолжая демонстрировать свои актерские возможности, она снялась в фильме «Леди» (2011). В 2016 году Йео исполнила роль в картине «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: меч судьбы».

В следующем году она появилась во второй части франшизы Marvel «Стражи Галактики». Ее громкие проекты продолжились и она снялась в картине «Безумно богатые азиаты»

В 2021 году Йео появилась в другом фильме Marvel, "Шан-Чи".

В 2022 году она получила восторженные отзывы за картину "Все везде и сразу", первый голливудский фильм, в котором она сыграла главную роль.

Кадр из фильма "Все везде и сразу"