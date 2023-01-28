Что особенного в первой азиатке номинированной на "Оскар"

60-летняя звезда картины «Все везде и сразу» Мишель Йео получила свою первую номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль, став первой актрисой азиатского происхождения в истории премии, достигшей такого успеха. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Актриса Мишель Йео стала первой азиаткой, получившей номинацию на премию Оскар за лучшую женскую роль. Ранее премия «Оскар» подвергалась критике за то, что номинировала в основном белых актеров.
Йео восприняла номинацию, как большой шаг для всех азиатов:
«Для меня это значит, что все эти азиаты скажут: «Видишь ли, это возможно. Если она может это сделать, я тоже могу это сделать».
Это самое главное. Я очень обычная. Я просто очень много работаю. Есть так много блестящих актрис, актеров, которые знают, что у них есть талант. Все, что им нужно сделать, это найти возможность и достичь цели."
Актриса малайзийского происхождения, которая считается потенциальным лидером в номинации «Лучшая женская роль» на предстоящей церемонии вручения премии «Оскар» за роль Эвелин Ван в фильме « Все везде и сразу », считает, что все азиатское сообщество восприняло номинацию как большой успех в мире кинематографа.
«Я надеюсь, что это означает, что Голливуд и кинематографическое сообщество осознают, какой это переломный фильм, и отметят все то, за что я выступала и пыталась достичь за свою карьеру», — добавила она.
В этом сезоне Йео получила несколько наград за свою работу, в том числе «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Она стала лишь второй азиатской актрисой, получившей эту награду.
Йео также получила награду Saturn Awards и премию Ассоциации голливудских критиков как лучшая актриса за свою роль в фильме и была номинирована на Gotham Independent Film Awards за выдающуюся главную роль . Она также номинирована на премию Film Independent Spirit Awards за лучшую главную роль.
В 1984 году малайзийская актриса Мишель Йео дебютировала на большом экране, снявшись в боевике «Сова против Бамбо». Критиков привлекли боевые сцены, потому как их хореография и ритм напоминали танец.
Надеясь снова проявить себя физически, Йео начала интенсивные тренировки, и ее танцевальный опыт оказался неоценимым. Она была гибкой, быстрой и очень терпимой к боли. В 1985 году она снялась в фильме о боевых искусствах «Да, мадам!» о двух женщинах-полицейских. Картина стала одним из первых проектов так называемого жанра «девушки с оружием».
За этим последовали еще несколько ролей Йео в боевиках, но в 1988 году она вышла замуж за кинопродюсера Диксона Пуна и ушла на пенсию. Хотя Йео надеялась создать семью, она не могла иметь детей. После развода пары в 1992 году она возобновила актерскую карьеру.
В 1992 году Йео вместе с Чаном снялась в фильме «Полицейская история 3: Суперполицейский».
В комедийном боевике было задействовано множество невероятных трюков. В одном запоминающемся эпизоде Йео повисла на одном борту мчащегося фургона, перевернулась на крышу, чтобы избежать столкновения с автобусом, перекатилась назад, упала и приземлилась на капот преследующей машины.
Этот и последующие фильмы, в том числе "Суперполицейский 2" сделали ее ведущей звездой Гонконга. Ее трюки поражали зрителей, подчеркивая грацию, точность и бесстрашие актрисы.
Мишель известна тем, что часто выполняла особо опасные трюки сама. Однако за свою карьеру Йео получила ряд серьезных травм. Например, во время съемок картины "Каскадерша" в 1995 году она чуть не сломала себе спину. Выздоравливая, она подумывала снова уйти на пенсию, но разговор с американским режиссером Квентином Тарантино, который был ее поклонником, побудил ее продолжать сниматься.
В 1997 году Йео стала известна широкой аудитории благодаря фильму о Джеймсе Бонде «Завтра не умрет никогда» , в котором она сыграла китайского агента. В отличие от типичной «девушки Бонда», ее персонаж такой же умный и способный, как британский шпион.
Фильм также был примечателен тем, что Йео была выбрана на роль за ее талантливую игру, а не за каскадерскую работу.
Мировую славу она получила благодаря фильму 2000-го года «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».
Получивший признание критиков фильм объединил захватывающие боевые сцены с искренней историей любви между воином-женщиной Ю Шу Лянем (Йео) и мастером боевых искусств Ли Му Баем ( Чоу Юнь-Фат ). Это была кассовая сенсация, получившая несколько "Оскаров".
Затем последовала серия англоязычных фильмов. В 2005 году Йео появилась в драме «Мемуары гейши», а через три года сыграла древнюю волшебницу в приключенческом боевике «Мумия: Гробница императора драконов».
Продолжая демонстрировать свои актерские возможности, она снялась в фильме «Леди» (2011). В 2016 году Йео исполнила роль в картине «Крадущийся тигр, затаившийся дракон: меч судьбы».
В следующем году она появилась во второй части франшизы Marvel «Стражи Галактики». Ее громкие проекты продолжились и она снялась в картине «Безумно богатые азиаты»
В 2021 году Йео появилась в другом фильме Marvel, "Шан-Чи".
В 2022 году она получила восторженные отзывы за картину "Все везде и сразу", первый голливудский фильм, в котором она сыграла главную роль.
В научно-фантастической комедии Йео сыграла владелицу прачечной, которая должна спасти мультивселенную . Роль требовала, чтобы она играла различные версии персонажа, одна из которых - актриса, которая также является экспертом по боевым искусствам.