Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
1 час назад

Зрители не одобрили выбор актрисы на роль Эми Уайнхаус в байопике «Вернуться к черному»

Inc-News

До премьеры еще далеко, а фанаты певицы уже недовольны.

Зрители не одобрили выбор актрисы на роль Эми Уайнхаус
Фото: Inc-NewsInc-News

Байопик о рано умершей британской певице Эми Уайнхаус под руководством режиссера Сэм Тейлор-Джонсон еще только начали снимать, а его создатели уже получили первую порцию критики.

Зрители ругают постановщицу за выбор исполнительницы главной роли в лице актрисы Марисы Абелы.

Молодая британская актриса раньше в основном подвизалась в телевизионных сериалах, но недовольство фанатов несколько другого толка.

Авторы фильма выложили в Сеть серию кадров со съемочной площадки, и пользователи дружно отметили, что у Абелы нет никакого сходства с их кумиром.

Более того, поклонники Эми заявили, что актриса слишком красивая и выбивается из образа исполнительницы, внешность которой была все-таки попроще.

В любом случае режиссер не собирается менять актрис на переправе, съемки уже в самом разгаре.

Тем более, как не удивительно, отец певицы защитил артистку от негодующих фанатов, заявив, что дело не во внешности, а в том, как она покажет жизнь его дочери на экране.

Актеры,Эми Уайнхаус,Сэм Тейлор-джонсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители