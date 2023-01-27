Зрители не одобрили выбор актрисы на роль Эми Уайнхаус

До премьеры еще далеко, а фанаты певицы уже недовольны.

Фото: Inc-News Inc-News

Байопик о рано умершей британской певице Эми Уайнхаус под руководством режиссера Сэм Тейлор-Джонсон еще только начали снимать, а его создатели уже получили первую порцию критики.

Зрители ругают постановщицу за выбор исполнительницы главной роли в лице актрисы Марисы Абелы.

Молодая британская актриса раньше в основном подвизалась в телевизионных сериалах, но недовольство фанатов несколько другого толка.

Авторы фильма выложили в Сеть серию кадров со съемочной площадки, и пользователи дружно отметили, что у Абелы нет никакого сходства с их кумиром.

Более того, поклонники Эми заявили, что актриса слишком красивая и выбивается из образа исполнительницы, внешность которой была все-таки попроще.

В любом случае режиссер не собирается менять актрис на переправе, съемки уже в самом разгаре.