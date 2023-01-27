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1 час назад

Звезда «Блэйда» назвал современные фильмы Marvel бесполезным мусором

Lenta.ru

Актер Стивен Дорфф, сыгравший роль Дьякона Фроста в фильме «Блэйд», раскритиковал современные кинокартины Marvel Studios и другие новые адаптации комиксов. Его слова приводит The Daily Beast.

Звезда «Блэйда» назвал современные фильмы Marvel бесполезным мусором
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дорфф назвал все фильмы студии, кроме «Блэйда» Стивена Норрингтона, «Темного рыцаря» Кристофера Нолана и «Бэтмена» Тима Бертона, «мусором». «В смысле, благослови их Бог, они делают кучу денег, но их фильмы полный отстой. Никто их не запомнит. Никто не запомнил "Черного Адама"», — сказал он.

Актер считает, что будущее кинематографа за такими режиссерами, как Эдди Алказара («Божественность», «Высшая форма»). По его мнению, не стоит «клепать "Черного Адама" и другой бесполезный мусор снова и снова». Он также усомнился в успехе нового «Блэйда» из-за его низкого возрастного рейтинга и проблем с режиссером.

В сентябре стало известно, что фильм «Блэйд» потерял своего режиссера Бассама Тарика за два месяца до начала съемок. Представители Marvel назвали причиной ухода кинодеятеля «изменения в производственном расписании». Сообщалось, что Тарик продолжит участвовать в создании картины в качестве ее продюсера.

«Блэйд» расскажет историю вампира, роль которого исполнит актер Махершала Али, известный по проектам «Зеленая книга» и «Настоящий детектив». В фильме также появятся Делрой Линдо и Аарон Пьер. Премьера картины назначена на 6 сентября 2024 года.

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