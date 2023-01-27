Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
4 часа назад

Что стало с Людкой из фильма "Любовь и голуби"

Мира Маркина

Даже если вы не видели легендарный фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби", вы наверняка хотя бы однажды слышали знаменитую реплику оттуда: "Людк, а Людк! Тьфу, деревня", которая стала крылатой.

Что стало с Людкой из фильма "Любовь и голуби"
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Однако даже самые преданные фанаты картины не знают, куда исчезла актриса, исполнившую роль той самой Людки. Подробнее о том, что стало с Яниной Лисовской – в материале "Рамблера".

Видео дня

Картина "Любовь и голуби" была одной из первых в фильмографии 21-летней студентки Школы-студии МХАТ. И именно эта роль принесла артистке всесоюзную известность. Режиссеры тут же начали приглашать Лисовскую в свои картины, и актриса снялась в нескольких фильмах, но роль Людки все же осталась самой яркой в ее карьере.

В начале 1990-х Янина познакомилась с немецким актером Вольфом Листом, они поженились, и Лисовская приняла решение переехать за мужем в Германию.

Поначалу вдали от родины актрисе не удавалось работать по профессии. Какое-то время она была няней в детском саду, но потом дела пошли в гору: она стала участвовать в любительских спектаклях, попробовала себя в режиссуре и даже написала пьесу, которую издали в Гамбурге.

При этом артистке все же удалось вернуться в кино, но уже не в России, а в Германии. Янина снялась в популярном немецком сериале "Место преступления", а также в других немецких фильмах: "Живущий у Рейна", "Приземление на Луну", "Рандеву", "Ласточкино гнездо". Актриса успевает не только сниматься, но также преподавать актерское мастерство.

Чья реальная история легла в основу фильма "Любовь и голуби"

Личная жизнь звезды сложилась удачно. Янина по-прежнему замужем за Вольфом, у них есть дочь Василиса, которую Лисовская родила в 36 лет. Несмотря на то, что девочка выросла в Германии, она говорит на двух языках.

Соцсети

Сама Янина время от времени приезжает в Россию, поскольку все еще тоскует по родине. Лисовская также близко дружит с дочерью Владимира Меньшова Юлией и является крестной матерью ее дочки Таисии. К слову, Янина и Юлия познакомились еще на съемках фильма "Любовь и голуби".

Актеры,Любовь и голуби,Янина Лисовская,Владимир Меньшов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители