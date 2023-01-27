Что стало с Людкой из фильма "Любовь и голуби"

Даже если вы не видели легендарный фильм Владимира Меньшова "Любовь и голуби", вы наверняка хотя бы однажды слышали знаменитую реплику оттуда: "Людк, а Людк! Тьфу, деревня", которая стала крылатой.

Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби" Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Однако даже самые преданные фанаты картины не знают, куда исчезла актриса, исполнившую роль той самой Людки. Подробнее о том, что стало с Яниной Лисовской – в материале "Рамблера".

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Картина "Любовь и голуби" была одной из первых в фильмографии 21-летней студентки Школы-студии МХАТ. И именно эта роль принесла артистке всесоюзную известность. Режиссеры тут же начали приглашать Лисовскую в свои картины, и актриса снялась в нескольких фильмах, но роль Людки все же осталась самой яркой в ее карьере.

В начале 1990-х Янина познакомилась с немецким актером Вольфом Листом, они поженились, и Лисовская приняла решение переехать за мужем в Германию.

Поначалу вдали от родины актрисе не удавалось работать по профессии. Какое-то время она была няней в детском саду, но потом дела пошли в гору: она стала участвовать в любительских спектаклях, попробовала себя в режиссуре и даже написала пьесу, которую издали в Гамбурге.

При этом артистке все же удалось вернуться в кино, но уже не в России, а в Германии. Янина снялась в популярном немецком сериале "Место преступления", а также в других немецких фильмах: "Живущий у Рейна", "Приземление на Луну", "Рандеву", "Ласточкино гнездо". Актриса успевает не только сниматься, но также преподавать актерское мастерство.

Личная жизнь звезды сложилась удачно. Янина по-прежнему замужем за Вольфом, у них есть дочь Василиса, которую Лисовская родила в 36 лет. Несмотря на то, что девочка выросла в Германии, она говорит на двух языках.

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