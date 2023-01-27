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1 час назад

Актер умер после номинирования на "Оскар" фильма с его участием

Российская Газета

Скончался Клаудио де Пассано, аргентинский актер и музыкант. У артиста был обширный послужной список в театре, кино и на ТВ, где нашлось много места и серьезным театральным работам, как в коммерческом театре, так и независимом, и слезливым теленовеллам.

Актер умер после номинирования на "Оскар" фильма с его участием
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Де Пассено умер в возрасте 65 лет на следующий день после того, как картина Сантьяго Митре "Аргентина, 1985", в которой он снялся, была номинирована на "Оскар".

Некролог опубликовала на своих аккаунтах Аргентинская актерская ассоциация. Причина не названа.

Клаудио де Пассано родился в 1957 году в Буэнос-Айресе в семье известных актеров Камило де Пассано и Марии Росы Галло. Сестра - актриса Алехандра да Пассано. Актерскому мастерству обучался у Аугустина Алеццо, одного из первых и настойчивых пропагандистов в театрах Аргентины системы Станиславского.

В театре и на экранах дебютировал в начале 80-х. Был одним из создателей труппы La Banda de la Risa. Особо критики отмечали блестящую игру актера в "Гамлете".

Среди фильмов, сериалов и теленовелл Де Пассано - "Запретная любовь", "Папины секреты", "Чечечела, девушка по соседству", "В западне", "Папочка совсем спятил".

Актеры,Гамлет,Оскар,
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