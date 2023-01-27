Как Гвинет Пэлтроу покоряла главных красавчиков Голливуда

В ее привлекательности до сих пор сомневаются продюсеры, зато мужчины от актрисы в восторге

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Критики неоднократно называли Гвинет Пэлтроу одной из самых заурядных актрис поколения, несмотря на то что у знаменитости есть «Оскар» и «Золотой глобус». А еще то и дело писали в отзывах о внешности Гвинет, сравнивая ее с яркими Джоли или Джулией Робертс. Но негатив и постоянное осуждение не помешали артистке выстроить блестящую карьеру, а еще завладеть сердцами главных красавчиков Голливуда.

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Все началось с романа Гвинет и Брэда Питта в середине девяностых. По слухам, актер был так влюблен, что постоянно говорил о свадьбе и даже сделал избраннице предложение. Но Пэлтроу неожиданно сказала, что не готова к семейной жизни, к тому же не уверена, что Брэд достоин ее!

Питт был раздавлен, а Гвен, тряхнув золотистыми локонами, отправилась покорять других голливудских ловеласов.

Следующим, кому актриса разбила сердце, стал Бен Аффлек. Да, до встречи с Дженнифер Лопес он блы очарован Гвинет Пэлтроу.

Ради избранницы Бен решил пройти кастинг в фильм «Влюбленный Шекспир», но звезда уговорила его отказаться и вместо главной сыграть эпизодическую роль. По слухам, в этот момент Гвинет уже увлеклась партнерам по съемочной площадке — Джозефом Файнсом.

Однажды Бен застал свою девушку за страстными поцелуями в гримерке. Он был раздавлен, но Пэлтроу считала, что их отношениям не должно повредить мимолетное увлечение. Через год после расставания она смогла снова очаровать Аффлека.

Их роман продлился еще 10 месяцев, после чего уже сама Гвинет сообщила Бену, что решила двигаться дальше. Ему оставалось лишь лечить разбитое сердце.

Следующей «жертвой» Гвинет стал Люк Уилсон: он бросил ради блондинки очаровательную Дрю Бэрримор и уверял, что со Пэлтроу у него родство душ. Но через год Гвинет уже получила предложение от музыканта Криса Мартина. На этот раз актриса по-настоящему влюбилась, она отправилась к алтарю, родила от Криса двоих детей и казалась совершенно счастливой.

В 2016 году стало известно, что Крис и Гвинет решили расстаться. Но настоящим шоком было для поклонников признание Стефани: уже два года она счастлива с другим мужчиной.

Всего через год Гвинет и ее новый избранник — голливудский продюсер Брэд Фэлчак.

Как же удается той, кого в Голливуде называют «дурнушкой», быть такой привлекательной для настоящих ловеласов? Гвинет уверена: все дело в ее уверенности. Она никогда не сомневалась, что достойна только самого лучшего! Гвинет легко приходила на кастинги и пробовалась на роли роковых красоток, знакомилась и флиртовала с мужчинами, которые другим казались слишком идеальными.