Гослингу подобрали роль в новой «Фантастической четверке»

Сам артист от своего участие в фильме пока открещивается.

Сообщается, актер числится одним из главных кандидатов на участие в предстоящем ребуте «Фантастической четверки».По некоторым данным, Гослингу может достаться роль Часового – персонажа, который станет одним из главных антагонистов в картине «Громовержцы».

Любопытно, что сам артист пока открещивается от своего возможного участия в «Фантастической четверке». Хотя, если вспомнить, в свое время Гослинг заявлял о своем желании сыграть Призрачного гонщика или любого другого персонажа в рамках MCU.