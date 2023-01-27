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2 часа назад

Райану Гослингу подобрали роль в новой «Фантастической четверке»

Inc-News

Сам артист от своего участие в фильме пока открещивается.

Гослингу подобрали роль в новой «Фантастической четверке»
Фото: Inc-NewsInc-News

Американские инсайдеры распространили информацию, которая явно порадует поклонников Райана Гослинга.

Сообщается, актер числится одним из главных кандидатов на участие в предстоящем ребуте «Фантастической четверки».По некоторым данным, Гослингу может достаться роль Часового – персонажа, который станет одним из главных антагонистов в картине «Громовержцы».

Любопытно, что сам артист пока открещивается от своего возможного участия в «Фантастической четверке». Хотя, если вспомнить, в свое время Гослинг заявлял о своем желании сыграть Призрачного гонщика или любого другого персонажа в рамках MCU.

Актеры,Фантастическая четверка,Райан Гослинг,
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