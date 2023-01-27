Евгений Миронов признан лучшим актером второго плана в фильме "Сердце Пармы"

- Я играю в этой картине не просто священника, а священника, причисленного к лику святых, - рассказал, принимая статуэтку, Евгений Миронов. - Как-то я легко согласился на эту роль, роман потрясающий! И когда мы снимали - а это под Пермью, мороз стоит, - мне нужно было забраться по лесам на храм. И я в процессе потянул спину, да так, что что-то случилось с позвоночником, рука стала отниматься. Мне ничего не помогало. И я подумал, наверное, мне это за наглость актёрскую - "мы можем всё сыграть". И как-то только я понял, боль стала отпускать. Наверное, наверху все-таки простили.