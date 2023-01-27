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1 час назад

Евгений Миронов признан лучшим актером второго плана в фильме "Сердце Пармы"

Российская Газетаиещё 1

Лучшей мужской ролью второго плана эксперты "Золотого Орла" признали роль Евгений Миронова в фильме "Сердце Пармы". Конкурентами худрука Театра наций в этой номинации стали Андрей Мерзликин ("Первый Оскар") и Владимир Вдовиченков ("Чемпион мира").

Евгений Миронов признан лучшим актером второго плана в фильме "Сердце Пармы"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

- Я играю в этой картине не просто священника, а священника, причисленного к лику святых, - рассказал, принимая статуэтку, Евгений Миронов. - Как-то я легко согласился на эту роль, роман потрясающий! И когда мы снимали - а это под Пермью, мороз стоит, - мне нужно было забраться по лесам на храм. И я в процессе потянул спину, да так, что что-то случилось с позвоночником, рука стала отниматься. Мне ничего не помогало. И я подумал, наверное, мне это за наглость актёрскую - "мы можем всё сыграть". И как-то только я понял, боль стала отпускать. Наверное, наверху все-таки простили.

Актёр поблагодарил всех, кто работал над фильмом и пожелал гостям "добра и любви несмотря ни на что".

Лучшей женской ролью второго плана стала роль Дарьи Балабановой в фильме "Здоровый человек".

Актеры,Дарья Балабанова,Владимир Вдовиченков,Андрей Мерзликин,Евгений Миронов,
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