Владимир Вдовиченков впервые за полгода вышел в свет

Более полугода актер Владимир Вдовиченков не появлялся на публике, из-за чего поклонники решили, что он болен.
Вдовиченков последний раз посещал фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди" в августе 2022 года. После этого он перестал выходить в свет, пропустив даже премьеру новогоднего фильма с ним в главной роли. Это спровоцировало слухи о его болезни.
В пятницу, 27 января, Владимир Вдовиченков вместе со своей супругой Еленой Лядовой впервые за полгода появился на церемонии вручения премии "Золотой орел".