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1 час назад

Владимир Вдовиченков впервые за полгода вышел в свет

runews24.ru

Более полугода актер Владимир Вдовиченков не появлялся на публике, из-за чего поклонники решили, что он болен.

Владимир Вдовиченков впервые за полгода вышел в свет
Фото: runews24.rurunews24.ru

Вдовиченков последний раз посещал фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди" в августе 2022 года. После этого он перестал выходить в свет, пропустив даже премьеру новогоднего фильма с ним в главной роли. Это спровоцировало слухи о его болезни.

В пятницу, 27 января, Владимир Вдовиченков вместе со своей супругой Еленой Лядовой впервые за полгода появился на церемонии вручения премии "Золотой орел".

Актеры,Елена Лядова,Владимир Вдовиченков,
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