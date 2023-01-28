Владимир Вдовиченков впервые за полгода вышел в свет

Более полугода актер Владимир Вдовиченков не появлялся на публике, из-за чего поклонники решили, что он болен.

Вдовиченков последний раз посещал фестиваль ландшафтного искусства "Сады и люди" в августе 2022 года. После этого он перестал выходить в свет, пропустив даже премьеру новогоднего фильма с ним в главной роли. Это спровоцировало слухи о его болезни.