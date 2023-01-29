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2 часа назад

Раскрыты подробности о характере знаменитого советского режиссера

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Подробности о характере знаменитого советского режиссера Леонида Гайдая в канун столетней годовщины со дня его рождения раскрыл в статье на «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт.

Раскрыты подробности о характере знаменитого советского режиссера
Фото: МослентаМослента

«Часто бывает, что человек, связанный с юмором, в быту серьезный и даже мрачный. Гайдай — высокий, худой человек в очках с забавным хохолком — был задумчивым. Характер у него был тот, что называют сложным. Впрочем, это объяснимо. Леонид Иович был созидателем, а творческий процесс — дело тонкое, хрупкое. И беспокойное», — отметил автор.

Вдова Гайдая, актриса Нина Гребешкова говорила, что студент Шурик, главный герой ряда фильмов ее покойного супруга, — его точная копия, от жестов до походки.

«Он никогда не учил, никогда не делал замечаний, однако всегда выражал свое отношение. Если я говорила о ком-нибудь плохо, Леня меня останавливал», — процитировал Бурт Гребешкову.

По воспоминаниям современников режиссера, во время съемок он долго искал интонации, подходящие слова, разрешал актерам импровизировать, но в меру. Улыбался, а тем более смеялся Гайдай нечасто.

«Если дядя Леня сказал "угу, смешно", это означало, что ему поведали такой забавный анекдот, что все валяются со смеху», — привел Бурт слова генерального директора цирка на Цветном бульваре Максима Никулина, сына актера Юрия Никулина.

Ранее Бурт назвал школьное прозвище Владимира Высоцкого. 25 января советскому поэту, актеру и музыканту могло исполниться 85 лет.

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