«Мне нравится спускаться в ад»: как Бэйл истязает себя ради ролей

За Кристианом Бэйлом в Голливуде закрепилась репутация эдакого сурового гения, фанатично преданного своей профессии. Он с легкостью меняет актерские амплуа, перевоплощаясь из психопата в пророка или супергероя, и готов практически на любые физические изменения, чтобы лучше вжиться в роль. При этом несмотря на успех, высокие гонорары и признание киноакадемиков, Бэйл постоянно иронизирует над званием одного из самых талантливых артистов своего поколения. Он считает себя обычным трудоголиком, которому постоянно сопутствует удача. Каких усилий актеру стоила фанатичная подготовка к ролям и с какими сложностями пришлось столкнуться после свалившейся на него оглушительной славы? В рамках цикла статей о жизненных испытаниях знаменитостей «Лента.ру» рассказала об адской программе кардинальной коррекции веса Бэйла и о темной стороне его любви глубоко погружаться в роль.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Никаких больше перевоплощений

Видео дня

В 2019 году после премьеры картины «Власть» сыгравший в ней одну из главных ролей Кристиан Бэйл в интервью изданию Sunday Times внезапно заявил, что планирует завязать с физическими преображениями и больше не будет худеть и набирать вес для съемок. Свое решение он, признанный мастер трансформации тела, объяснил тем, что эти эксперименты не прошли бесследно для его здоровья. Актер признался:

Я так больше не могу. Действительно не могу. Моя смерть смотрит мне прямо в лицо

И словам Бэйла было легко поверить, ведь его вес в течение последних 20 с лишним лет был далек от стабильности. В 2000 году во время работы над «Американским психопатом» он весил 81 килограмм, а в 2004-м для съемок в «Машинисте» похудел до 55. После выхода фильма в прокат актер очень быстро вернул сброшенные почти 30 килограммов и раскачался, чтобы соответствовать образу Бэтмена. Спустя пять лет он вновь сильно постройнел ради роли бывшего боксера-наркомана в ленте «Боец», а затем отрастил пивной живот для «Аферы по-американски».

Незаметно опыты с весом стали для Бэйла неотъемлемой частью его подготовки к роли. Но когда чтобы стать похожим на американского политика Дика Чейни ему вновь пришлось набрать 27 килограммов, в то время как его коллеги предпочитали ограничиваться накладными животами, актер дал себе слово, что больше не будет испытывать себя на прочность и «истекать кровью» ради работы, так как пора бы уже подумать о семье и собственном здоровье.

Талант по наследству

Всю сознательную жизнь Бэйл посвятил актерскому ремеслу, что неудивительно, если учесть, что он родился в семье артистов. Один его дед был талантливым актером, другой — каскадером, мать работала танцовщицей и акробаткой в цирке. Примером для подражания мальчику служили и старшие сестры — музыкант Эйрин и актриса Луиза. И в творческой семье даже не обсуждалось, кем станет Кристиан, когда подрастет — считалось, что талант к перевоплощению у него в крови. С подачи матери юный актер в восьмилетнем возрасте снялся в рекламе хлопьев, а затем через пару лет получил роль цесаревича Алексея в малоизвестном телесериале «Анастасия: тайна Анны». В 10 лет мальчик уже играл на лондонской театральной сцене с Роуэном Эткинсоном, наиболее известным по роли мистера Бина.

Лента.ру

На большом экране Кристиан дебютировал в 1987 году — в фильме советско-скандинавского производства «Мио, мой Мио» по сказке шведской писательницы Астрид Линдгрен. Режиссер Владимир Грамматиков лично выбрал его из 160 претендентов на одну из двух главных ролей. Съемки проходили в Стокгольме, Москве и Ялте. Впоследствии Бэйл, уже ставший суперзвездой, в интервью тепло вспоминал эту работу и сообщил, что именно во время поездки в СССР впервые «почувствовал себя независимым, взрослым парнем».

Вскоре после окончания съемок над детской сказкой начинающий актер был утвержден на главную роль в историческую драму «Империя солнца», которую режиссировал Стивен Спилберг.

Когда Спилберг выбрал меня на роль в фильме «Империя солнца», я был всего лишь мальчишкой из маленького английского городка. Роль была тяжелой, за что я очень благодарен Спилбергу: после этого мне хотелось играть только сложных персонажей, не сладких подростков

Кристиан Бэйл

Именно в работе над этой картиной, повествующей о жизни оказавшегося в японском концлагере английского мальчика, никогда не учившийся актерскому мастерству тринадцатилетний Кристиан начал вырабатывать свой фирменный стиль подготовки к съемкам. Чтобы достовернее сыграть загнанного, испуганного ребенка с тяжелым дыханием, он перед каждым дублем прыгал в течение пяти минут. В результате юный актер показал такой уровень игры, что получил за эту роль награду Национального совета критиков США, учрежденную специально для него после выхода фильма.

Бэйл едет в Голливуд

Вместе с признанием киносообщества на Бэйла обрушилась мировая слава и сопутствующие ей трудности. Мальчика сильно тяготила внезапная популярность, он с трудом сдерживал слезы во время бесконечных интервью и старался сбежать с пресс-конференций под любым удобным предлогом.

Когда меня впервые пригласили на съемки, мне очень понравилось играть, но я возненавидел хаос и суету кинобизнеса. Окружение вокруг тебя меняется, все начинают как-то странно с тобой обращаться. В школе ко мне стали подходить незнакомые люди и разговаривать со мной, а я старался припомнить, откуда я их знаю. Я был вынужден давать интервью, ходить на премьеры, а мечтал лишь о том, чтобы меня оставили в покое и дали одному погонять на велосипеде

Кристиан Бэйл

Окончательно Кристиан осознал, что детство кончилось, когда его отец из-за болезни потерял работу, и он, тринадцатилетний подросток, стал главным кормильцем семьи. Родители всячески подталкивали сына продолжать столь успешно начавшуюся карьеру, но он был так измотан и напуган шумихой вокруг себя, что не хотел больше сниматься. Смог отговорить Бэйла от опрометчивого шага только режиссер Кеннет Брана, в 1989 году пригласивший его в картину «Генрих V» по мотивам Шекспира.

А в 1991 году жизнь юного актера круто изменилась: его родители приняли решение развестись. Три старшие сестры Кристиана остались жить с матерью в Англии, а он, так и не получив высшего образования, решил вместе с отцом переехать в США, чтобы продолжить карьеру в Голливуде.

Лента.ру

Стоит отметить, что в на «фабрике грез» Бэйла уже ждали: он был утвержден в мюзикл «Продавцы новостей». И хотя картина провалилась в прокате, актер без работы не остался и вскоре принял участие в музыкальной драме «Свингеры», а затем примерил амплуа романтического героя в «Маленьких женщинах» и «Портрете леди». Однако полностью раскрыть свой талант Кристиан смог, сыграв самовлюбленного маньяка Патрика Бэйтмана в вышедшей в 2000 году экранизации романа Брета Истона Эллиса «Американский психопат».

Профессиональный самоистязатель

Роль Бэйтмана стала для Бэйла настоящим вызовом — и первым опытом серьезной физической трансформации тела. Ему предстояло перевоплотиться в эксцентричного эго-маньяка, озабоченного своим внешним видом. Закономерно, что важным условием получения роли было нарастить мышечную массу и снизить процент жира в организме до минимального. Для худощавого от природы актера это стало сложной задачей.

У меня было полтора года на подготовку. Я стал заниматься в спортзале, потом бросил, потому что не знал, что делать... Я же англичанин, а мы не ходим в спортзал. Мы ходим в паб! Я не знал ничего и о диете. А ведь мой герой — Дориан Грей XX века, и выглядеть он должен как картинка

Кристиан Бэйл

Бэйл признался, что в какой-то момент подумывал о покупке стероидов, чтобы облегчить себе жизнь, и даже почти купил их. Но продавец неосторожно проболтался о «маленьких побочных эффектах» своего товара в виде проблем с потенцией и прыщей, чем отпугнул звездного клиента. В итоге за шесть недель до начала съемок продюсеры приставили к Кристиану личного тренера-надсмотрщика. Под его присмотром актер ежедневно по три часа в день истязал себя поднятием тяжестей и отдельно выполнял комплексы упражнений на укрепление мышц пресса, а также неукоснительно соблюдал строгую низкоуглеводную диету с большим количеством белка в рационе. В итоге к началу съемок он набрал пять килограммов мышечной массы, но позднее в одном из интервью признался, что тренироваться ему было нереально скучно, и вместо этого он бы предпочел выпить с друзьями.

Помимо наращивания мышечной массы, для роли американского богача-психопата Бэйлу пришлось исправить улыбку. Актер до сих пор говорит, что скучает по своим «неидеальным английским зубам»

После премьеры «Американского психопата» карьера Кристиана пошла в гору: в 2002 году его пригласили на главную роль в блокбастере с элементами пост-апокалипсиса «Власть огня». В этом фильме он предстал в еще более впечатляющей физической форме. Чтобы не проигрывать на фоне атлетически сложенного коллеги по съемочной площадке Мэттью Макконахи, Бэйл отправился в спортзал, где при помощи четырех силовых и одной кардиотренировки в неделю накачал еще четыре килограмма мышечной массы.

Лента.ру

Однако по-настоящему всех удивить Кристиану удалось спустя два года. Когда ему предложили сыграть в драматическом триллере «Машинист» человека, который год почти не спал и не ел, он не стал отказываться. Чтобы выглядеть тощим и изможденным в кадре, как того требовала роль, все четыре месяца подготовки к съемкам актер практически голодал и, пока были силы, занимался бегом. Ему пришлось урезать свой рацион с привычных 2,5 тысячи килокалорий в сутки до трехсот: его дневной рацион состоял из банки консервированного тунца, нескольких яблок, черного кофе и небольшого количества виски по вечерам в качестве маленькой радости. Постоянное чувство голода Бэйл заглушал водой и сигаретами и во избежание срывов старался больше времени проводить дома за чтением книг.

По мере того как я уменьшался, мне становилось все легче придерживаться «диеты». Я экономил энергию: стал более разборчивым в выборе занятий. В то же время я стал более терпеливым. От еды настроение меняется, а при такой худобе оно стабильное. Конечно, со мной было не очень весело, но зато я излучал спокойствие

Кристиан Бэйл

Зная, что врачи вряд ли одобрят подобные эксперименты над собой, актер попросту не посещал их, а дефицит полезных веществ старался восполнить приемом витаминных комплексов. В результате четырехмесячной голодовки он похудел на 27 килограммов — и выглядел попросту устрашающе.

Рождение легенды

Едва успели закончиться съемки «Машиниста», как весившему всего 56 килограммов при росте 183 сантиметра Бэйлу режиссер Кристофер Нолан предложил сыграть человека-летучую мышь в фильме «Бэтмен: Начало». Истощенный актер сначала решил, что это шутка, так как с трудом мог представить себя в роли супергероя, но согласился принять очередной профессиональный вызов.

На восстановление физической формы Кристиану отвели пять месяцев, однако он справился гораздо быстрее. Игнорируя рекомендации диетологов приучать организм к еде заново постепенно, актер начал налегать на пиццу и мороженое. Суточная калорийность рациона Бэйла составляла почти четыре тысячи килокалорий, и ему даже приходилось обращаться к врачам, когда он понимал, что теряет чувство меры. Также он вернулся в спортзал.

На первой тренировке тренер, бывший чемпион по боксу, попросил меня отжаться. Я опустился на пол, да так и остался на нем лежать. Режиссер в это время был в Англии, я — в Лос-Анджелесе. Он позвонил и сказал: «Стань как можно больше и сильнее»

Кристиан Бэйл

Помня о напутствии Нолана, Кристиан четыре раза в неделю занимался силовым тренингом и помимо занятий в зале осваивал навыки рукопашного боя и обращения с холодным оружием. Спустя 1,5 месяца он весил уже 86 килограммов.

С 2005 года между съемками в фильмах о Бэтмене актер, действуя по уже проверенной схеме, еще несколько раз худел примерно на 20 килограммов, а затем возвращал мышечную массу с помощью большого количества еды и интенсивных тренировок. Казалось бы, что на этих достижениях Кристиану можно было остановиться, но в 2014 году он согласился на роль обрюзгшего мошенника в картине «Афера по-американски». На сей раз во имя искусства ему предстояло поправиться до 92 килограммов, поэтому он ел горы пончиков, кучу чизбургеров и вообще все, до чего мог дотянуться.

30 килограммов пришлось набрать Кристиану Бэйлу ради роли афериста Ирвинга Розенфельда в фильме «Афера по-американски»

Обычно подтянутый и мускулистый актер выглядел настолько полным, что его партнерша по картине Дженнифер Лоуренс пошутила, что он «реально толстый — Жирмен, а не Бэтмен».

Лента.ру

Впоследствии Бэйл худел для съемок в фильмах «Терминатор: да придет спаситель», «Боец», «Исход: цари и боги», после чего в перерывах между работой приводил себя в форму или снова толстел, если того требовала роль. В последний раз актеру пришлось нарастить 27 кило в 2018 году, чтобы сыграть в байопике «Власть» бывшего вице-президента США Дика Чейни, который отличался упитанным телосложением и внушительной лысиной.

Невыносимая тяжесть огромного таланта

Феноменальная способность сбрасывать и набирать вес в кратчайшие сроки давно стала визитной карточкой Бэйла. Однако его подготовка к роли никогда не ограничивалась исключительно физическими метаморфозами. Актер досконально изучает мотивации и характер своих героев, готов самостоятельно сниматься в сценах, где его могут заменить каскадеры, рисковать и даже есть червей в кадре, если того требует необходимость. В различных интервью он признавался:

Мне нравится спускаться в ад и возвращаться обратно. Мне нравится проверять, насколько далеко я могу зайти

Степень его отдачи работе уже стала легендарной, но у такого подхода есть и обратная сторона. В интервью Бэйл неоднократно заявлял, что с трудом «вылезает из шкуры» своих героев и порой не всегда отличает собственную жизнь от того, что делает в кадре. Его поведение на съемочной площадке также сложно назвать дружелюбным: в перерывах между дублями он предпочитает молчать и готовиться к следующему эпизоду, а не вести светские беседы, с коллегами по цеху он не дружит и менять что-либо не собирается.

Достоянием общественности стали и неоднократные нервные срывы Бэйла. Так, накануне лондонской премьеры второго фильма о Бэтмене он страшно поссорился с матерью и с сестрой. Ситуация накалилась настолько, что женщины обратились в полицию с жалобой, что актер угрожал им (неясно только, словами или кулаками). На следующий день Кристиан добровольно явился в полицейский участок, где его допрашивали четыре часа, после чего отпустили. Детали этой семейной разборки по-прежнему до конца не известны, однако с матерью и сестрой Бэйл с тех пор не общается.

Еще раз актер показал темную сторону своей натуры в феврале 2009 года, во время работы над четвертой частью «Терминатора». В сеть слили запись со съемочной площадки фильма, на которой Бэйл, не стесняясь в выражениях, четыре минуты кричал на оператора за то, что тот своим появлением в кадре отвлек его от сложной сцены. Конечно, артист вскоре помирился с коллегой, принес ему публичные извинения и заявил, что «вел себя как идиот», но эту тему еще долго обсуждали в прессе.

Лента.ру

Непросто Бэйлу справляться и со свалившейся на него славой. Став известным в подростковом возрасте, он в отличие от многих не заработал звездную болезнь, не перепробовал все возможные наркотические вещества, однако так и не смог примириться со своей популярностью.

До меня очень быстро дошло, что слава мне совсем не по нутру. Совершенно не хочется быть знаменитым, читать о себе в прессе и наблюдать, как все это сказывается на моей семье

Кристиан Бэйл

Верный муж и любящий отец

Актер не раз говорил, что не похож ни на одного из сыгранных им персонажей. И тем не менее у него немало общего с Бэтменом. Подобно этому супергерою, Бэйл тщательно скрывает от посторонних глаз свою личную жизнь, всячески игнорирует шумные мероприятия, постоянно испытывает себя на прочность и спокойно относится к деньгам и предметам роскоши. Однако есть и существенное отличие: Бэтмен — типичный герой-одиночка, а сам актер — верный муж и любящий отец двоих детей.

С будущей женой Сандрой (Сиби) Блажич Кристиан познакомился благодаря Вайноне Райдер, с которой работал на съемках фильма «Маленькие женщины». Их роман был стремительным, и спустя всего несколько месяцев после знакомства влюбленные тайно поженились по ускоренной процедуре в Лас-Вегасе, не предупредив даже родных и друзей о своем решении. Ради жены актер сменил англиканскую веру на православие.

Женитьба на Сиби — одно из самых правильных решений в моей жизни, хотя мне тогда было 26, и я вступил в брак совершенно неожиданно для самого себя. Всегда думал, что сделаю этот шаг уже лет под 40. Но вдруг встретил Сиби и понял — к черту все эти «я еще не готов». Если мы не будем вместе, я себе этого не прощу

Кристиан Бэйл

Влияние Блажич на Кристиана оказалось огромным: она стала не только его супругой, но и музой, менеджером и деловым партнером. По словам актера, исключительно благодаря жене он построил такую успешную карьеру и до сих пор не разорился. Кроме того, в 2005 году у супругов родилась дочь Эммелин, а в 2014-м — сын Джозеф. Ради детей Бэйл решил меньше рисковать собой и старается не так сильно погружаться в работу, как раньше.