Кассаветис собрал звездный состав в экранизацию «Любви вне правил»

Создатель фильмов «Дневник памяти» и «Альфа Дог» Ник Кассаветис задумал новый проект под названием "Отмеченные люди", основой для которого станет книга Джей Крауновер «Любовь вне правил»
Главная роль досталась актрисе Сидни Тейлор, героиня которой тихая студентка Шоу Лэндон пытается разобраться в чувствах к персонажу по имени Рул Арчер - бунтарю и хулигану.
Героям предстоит пройти через множество испытаний и сложностей, прежде, чем они разберутся – нужны ли они друг другу.
В целом режиссеру удалось собрать в будущую мелодраму достаточно звездный актерский состав.
Помимо Тейлор в фильме сыграют Чейз Стоукс из сериала «Внешние отмели», Элла Балинска («Обитель зла») и Эван Мокк (ремейк «Сплетницы»).