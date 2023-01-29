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2 часа назад

Ник Кассаветис собрал звездный состав в экранизацию романа «Любовь вне правил»

Inc-News

Создатель фильмов «Дневник памяти» и «Альфа Дог» Ник Кассаветис задумал новый проект под названием "Отмеченные люди", основой для которого станет книга Джей Крауновер «Любовь вне правил»

Кассаветис собрал звездный состав в экранизацию «Любви вне правил»
Фото: Inc-NewsInc-News

Главная роль досталась актрисе Сидни Тейлор, героиня которой тихая студентка Шоу Лэндон пытается разобраться в чувствах к персонажу по имени Рул Арчер - бунтарю и хулигану.

Героям предстоит пройти через множество испытаний и сложностей, прежде, чем они разберутся – нужны ли они друг другу.

В целом режиссеру удалось собрать в будущую мелодраму достаточно звездный актерский состав.

Помимо Тейлор в фильме сыграют Чейз Стоукс из сериала «Внешние отмели», Элла Балинска («Обитель зла») и Эван Мокк (ремейк «Сплетницы»).

Актеры,Любовь вне правил,Альфа Дог,Дневник памяти,Сплетница,
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