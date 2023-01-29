Умер актер из "Фанфана" и "Мегрэ" Жерар Кайо

На 77-м году жизни скончался Жерар Кайо, французский актер театра, кино и ТВ и режиссер. Об этом сообщает Actu.
Кайо родился в 1946 году в Пуатье. Образование начал было получать в CNSAD, Национальной консерватории драматического искусства, но в 1971-м ее покинул, присоединившись к Comédie-Française.
На сцене дебютировал в конце 60-х, на экранах - в начале 70-х. Фильмография - обширна: "Расследования комиссара Мегрэ", "Проделки Скапена", сериал 1975-го "Мария-Антуанетта", "Комиссар Мулен", "Фанфан - аромат любви". В 1998-м поставил "Идиота" по Достоевскому.