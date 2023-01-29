Скончался французский актер Роже Луре

На 73-м году жизни в госпитале в Вильнёв-сюр-Ло скончался Роже Луре, французский актер, режиссер, сценарист и драматург. Об этом сообщила Le Figaro.

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Луре родился 20 мая 1950 года в Гаскони. В 1969-м с отличием закончил Тулузскую академию драматического искусства, его наставниками были Симона Терк и Раймон Жирар. В 1973-м основал свою театральную труппу -

Les Baladins en Agenais, в рамках которой свои первые шаги сделали многие ныне прославленные французские комики, актеры и режиссеры.

Как постановщик и драматург дебютировал годом ранее с пьесой "Ангелус". Автор массы музыкальных представлений, бурлесков и тому подобного - "Лихорадка 80-х", крайне экстравагантное шоу "Безумный! Безумный! Безумный!", "Парижская жизнь Жака Оффенбаха", "Диско-бомба", так далее.

В 1995-м артист получил La Nuit des Molières, престижную национальную театральную премию, за постановку "Годы твиста".