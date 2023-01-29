Клуни рассказал о своем страшном диагнозе

Джордж Клуни рассказал об испытании, с которым он столкнулся ещё в подростковом возрасте. Во время выступления на 20-м юбилейном выпуске шоу Jimmy Kimmel Live! в этот четверг 61-летний актёр завёл довольно откровенный разговор с ведущим и в какой-то момент рассказал о том, как в юности ему поставили диагноз «паралич Белла».

К Клуни, который стал первым гостем Киммела на его ночном ток-шоу в 2003 году, присоединился Снуп Догг, ведь в то время он был соведущим первых нескольких выпусков. После того, как 55-летний Джимми поделился фотографией 51-летнего рэпера, сделанной еще в школе, комик также показал снимки актёра, сделанные примерно в то же время.

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«Джордж, у нас есть несколько твоих фотографий, сделанных ещё в школе», — сказал Киммел, представив первый кадр, на котором Клуни забавно подстрижен и носит очки. «Я хочу отметить, что это моя мама подстригла меня», — сказал актёр в ответ, после чего Киммел достал другую фотографию, на которой он уже на несколько лет старше, и можно заметить его слегка раскосую улыбу.

Но прежде чем Киммел успел высмеять внешность Клуни, актёр определил его комментарии:

«Подождите, я хочу кое-что отметить, потому что вы будете смеяться и шутить. У меня паралич Белла, и половина моего лица парализована. Посмотрите на это. Если вы сделаете вот так, то с другой стороны это будет совершенно другое лицо. Так что теперь шутите. Давай, дай мне показать тебе моё грустное лицо», — добавил Клуни, закрывая рукой половину своего лица на фотографии.

Киммел, однако, сказал, что он вовсе не собирался смеяться и актёр всех только подставил. А после предложил гостям разбавить обстановку и выпить!

«Может быть, нам стоит поднять ещё один тост, чтобы всё вернулось на круги своя», — после чего он, Клуни и Догг выпили по рюмке.