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2 часа назад

Номинант на "Оскар-2023" работает в кофейне

Мира Маркина

Актер с синдромом Дауна Джеймс Мартин, которого номинировали на "Оскар-2023" за роль в короткометражке "Прощание по-ирландски", работает поваром в кофейне и не собирается оставлять работу. Об этом сообщает The Daily Mail.

Номинант на "Оскар-2023" работает в кофейне
Фото: Кадр из фильма "Прощание по-ирландски"Кадр из фильма "Прощание по-ирландски"

"Я помогаю всем клиентам и делаю это уже давно. Мне приятно. Могу приготовить чесночный хлеб, фрикадельки, салаты, мидии, чипсы и тому подобное", — объяснил решение Мартин.

Мартин также рассказал, что его часто путают с Томми Джессопом. Он сыграл в проектах "Спускаясь с горы" и "По долгу службы" и считается первым профессиональным актером с синдромом Дауна.

"Я бы с удовольствием встретился с Томми снова, поработал и узнал получше. И было бы очень приятно, если бы именно он вручил мне "Оскар", — сказал Джеймс Мартин.

Опубликован список номинантов на "Оскар-2023"

В 95 раз премию "Оскар" вручат 12 марта, вести церемонию будет комик Джимми Киммел. В категории "Лучший короткометражный фильм" соревнуются "Ночная поездка", "Красный чемодан", "Ученица", "Ивалу" и "Прощание по-ирландски".

Ранее "Рамблер" писал о первой азиатке, которая получила номинацию на "Оскар".

Актеры,Оскар,Джимми Киммел,
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