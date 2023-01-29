Номинант на "Оскар-2023" работает в кофейне

Актер с синдромом Дауна Джеймс Мартин, которого номинировали на "Оскар-2023" за роль в короткометражке "Прощание по-ирландски", работает поваром в кофейне и не собирается оставлять работу. Об этом сообщает The Daily Mail.
"Я помогаю всем клиентам и делаю это уже давно. Мне приятно. Могу приготовить чесночный хлеб, фрикадельки, салаты, мидии, чипсы и тому подобное", — объяснил решение Мартин.
Мартин также рассказал, что его часто путают с Томми Джессопом. Он сыграл в проектах "Спускаясь с горы" и "По долгу службы" и считается первым профессиональным актером с синдромом Дауна.
"Я бы с удовольствием встретился с Томми снова, поработал и узнал получше. И было бы очень приятно, если бы именно он вручил мне "Оскар", — сказал Джеймс Мартин.
В 95 раз премию "Оскар" вручат 12 марта, вести церемонию будет комик Джимми Киммел. В категории "Лучший короткометражный фильм" соревнуются "Ночная поездка", "Красный чемодан", "Ученица", "Ивалу" и "Прощание по-ирландски".
Ранее "Рамблер" писал о первой азиатке, которая получила номинацию на "Оскар".