Андрей Соколов рассказал о поездке на Истру с Джимом Керри

Российский актер Андрей Соколов в эфире программы «Однажды» (НТВ) поделился историей о неожиданной совместной поездке с голливудским коллегой Джимом Керри в лес на Истре.
Звезда «Маленькой Веры» объяснил, что познакомился с актером на Московском фестивале. Пока коллеги общались, в голову Соколову пришла идея отправиться с Керри в гости к знакомым.
«В то время был жив легендарный человек Васильевич, который прожил в лесу на Истре более 15 лет и там построил целый город. Место было намоленное и притягивало всех. И я хотел удивить его таким визитом», — объяснил артист.
По дороге лимузин, в котором передвигался Джим Керри, увяз. Но актер не отказался от поездки – он пересел в другой автомобиль и продолжил путь. Соколов подметил, что, по его мнению, в той поездке коллега трансформировался «в нормального парня, которому интересно все» из голливудской звезды.
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