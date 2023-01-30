Умерла актриса сериала «Сверхъестественное»

Американская актриса Энни Вершинг, известная по сериалам «Сверхъестественное» и «24 часа», умерла от рака в возрасте 45 лет. Об этом сообщает Deadline.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что в 2020 году врачи обнаружили у нее онкологическое заболевание. У Вершинг осталось трое детей.

«Сегодня в душе нашей семьи зияет огромная дыра. Но она оставила нам инструменты, чтобы заполнить ее. Она находила чудо в самых обычных моментах», — сказал супруг и коллега актрисы СтивСтивен Фулл.