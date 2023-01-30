Джеффри Дин Морган пополнил каст второго сезона "Неуязвимого"

Фото: Российская Газета Российская Газета

Первый сезон шоу вышел в 2021 году на Amazon Prime Video. Оно продлено на третий сезон.

Соответствующее объявление актер разместил в социальных сетях. На фото присутствуют два тома с надписями "Неуязвимый 2" и "Неуязвимый 3", а Джеффри Дин Морган в подписи благодарит Роберта Киркмана (автор комикса) за чтение.

Российская Газета