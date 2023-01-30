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2 часа назад

Джеффри Дин Морган пополнил каст второго сезона мультсериала "Неуязвимый"

Российская Газета

Актер Джеффри Дин Морган ("Сверхъестественное", "Пацаны", "Ходячие мертвецы") присоединился с касту второго сезона анимационного сериала "Неуязвимый".

Джеффри Дин Морган пополнил каст второго сезона "Неуязвимого"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Первый сезон шоу вышел в 2021 году на Amazon Prime Video. Оно продлено на третий сезон.

Соответствующее объявление актер разместил в социальных сетях. На фото присутствуют два тома с надписями "Неуязвимый 2" и "Неуязвимый 3", а Джеффри Дин Морган в подписи благодарит Роберта Киркмана (автор комикса) за чтение.

Российская Газета

Напомним, что именно его работа легла в основу сериала "Ходячие мертвецы", также Киркман был одним из создателей Человека-муравья из вселенной Marvel.

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