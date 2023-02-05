Турецкие сериалы за последние годы заработали популярность по всему миру. Обаятельные актеры-мужчины и невероятные красавицы в главных ролях очаровывают зрителей в России.
Правда многие фанаты замечают, что внешность у суперзвезд турецкого кинематографа совсем не типично тюркская. Так, особенно интересно всем, какой национальности на самом деле актрисы и актеры со светлыми глазами и волосами.
Одна из звезд Турции, Неслихан Атагюль, как раз обладает необычной внешностью — большие светлые глаза, аккуратный носик и каштановые волосы. Не все знают, что за турецким именем Неслихан скрываются совсем не турецкие корни. Подробнее об этом вы сможете узнать в подборке "Рамблера".