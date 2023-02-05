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Неслихан рассказывала, что к успеху шла сама, без помощи продюсеров. Девушка с детства мечтала стать актрисой и обзванивала агентства, пока ей наконец не ответили. "Грустно, что никто не верит в тебя там, где ты живешь, но я придерживалась того, во что верила сама", — признавалась актриса.