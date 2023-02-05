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1 час назад

Совсем не турчанка: как суперзвезда турецкого кино связана с белорусами и черкесами

Диана Товсепова

Турецкие сериалы за последние годы заработали популярность по всему миру. Обаятельные актеры-мужчины и невероятные красавицы в главных ролях очаровывают зрителей в России.

1/7 Неслихан Атагюль наиболее известна своей ролью в сериале суперпопулярном сериале "Черная любовь", проданном более чем в 110 странах, и единственном турецком сериале, получившем международную премию «Эмми» (2017).
Фото: Соцсети
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2/7 Неслихан родилась 20 августа 1992 года в Стамбуле, но ее семья не относится к этническим тюркам.
Фото: Соцсети
3/7 Хоть про семью Неслихан общественность знает не много, но извечтно, что мать актрисы — белоруска. Женщина была домохозяйкой и, по некоторым данным, смогла научить дочь русскому языку.
Фото: Соцсети
4/7 Отец Неслихан —черкес. Мужчина работал шофером и семья жила не богато. О том, откуда родом отец Неслихан, точно неизвестно. Но можно предположить, что его семья из Карачаево-Черкесии, одной из республик, которые сейчас входят в состав РФ.
Фото: Соцсети
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5/7 Неслихан рассказывала, что к успеху шла сама, без помощи продюсеров. Девушка с детства мечтала стать актрисой и обзванивала агентства, пока ей наконец не ответили. "Грустно, что никто не верит в тебя там, где ты живешь, но я придерживалась того, во что верила сама", — признавалась актриса.
Фото: Соцсети
6/7 Неслихан начала встречаться со своим партнером по первому проекту Кадиром Догулу в октябре 2013 года. Они обручились в ноябре 2015 года и поженились в июле 2016 года.
Фото: Соцсети
7/7 В паре пока нет детей, но жизнерадостная Неслихан с радостью помогает в воспитании племянницы, дочери ее родного брата Илкая.
Фото: Соцсети

Правда многие фанаты замечают, что внешность у суперзвезд турецкого кинематографа совсем не типично тюркская. Так, особенно интересно всем, какой национальности на самом деле актрисы и актеры со светлыми глазами и волосами.

Одна из звезд Турции, Неслихан Атагюль, как раз обладает необычной внешностью — большие светлые глаза, аккуратный носик и каштановые волосы. Не все знают, что за турецким именем Неслихан скрываются совсем не турецкие корни. Подробнее об этом вы сможете узнать в подборке "Рамблера".

Две противоположности: как выглядит сестра самой красивой турецкой актрисы

Актеры,Фото,Неслихан Атагюль,
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