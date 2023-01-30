Руперт Гринт о выборе ролей: интервью GQ

34-летний актёр рассказал, как смог «вырасти» из франшизы о Гарри Поттере и пойти дальше.

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Это был июль 2011-го, актёр завершил восьмой и последний фильм франшизы о Гарри Поттере, что вдруг обернулось отсутствием каких-либо планов. Новое ощущение, ведь он играл Рона Уизли с 11-и лет. Даже несмотря на плотный график, фильмы давали ему удовлетворение и определяли направление движения в жизни: Гринт работал над фильмом, потом отправлялся представлять его в разные точки земного шара, а потом возвращался и работал над следующим. Но примерно в одно время со съёмками в киноленте «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005), в середине «сериала», он начал страдать от сильного тонзиллита. «Когда я снимался, то не было времени покончить с ним», - говорит он. «Начиная с «Кубка» и до конца франшизы я болел. Мои миндалины были огромными».

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Раздувшиеся подушечки мягкой ткани в горле давали ощущение тяжести в шее – следствие его напряжённого рабочего графика и напоминание о том, что он не принадлежит самому себе. «На самом деле, они (миндалины) стали метафорой», - поясняет он. «Как только я закончил работу, я избавился от них. Это было одним из самых лучших решений в жизни».

С момента окончания съёмок «Поттера» прошло почти 12 лет. Какое-то время Гринт метался между ролями: лётчик-истребитель времён Второй мировой войны («В белом плену», 2012), гитарист панк-группы («Клуб CBGB», 2013), двоюродный брат-агент Стэнли Кубрика («Лунная афера», 2015). Молодому актёру, чья карьера началась с одной, заранее определённой константы, было трудно ориентироваться в индустрии. «Я, действительно, не был к этому готов», - говорит он. «Я не был уверен даже в том, что мне нравится быть актёром. Рон втянул меня в целую индустрию, а потом ушёл».

Гринт рассматривал наступившее после «Поттера» время как возможность начать с нуля. Независимое кино, комедии - «опасная среда», когда ему приходилось думать на ходу. Критики воротили носы, но он был счастлив работать. «Следующий шаг был для меня неочевидным, поэтому я просто делал всё, что было передо мной», - говорит он. «Я просто хотел вернуть страсть». Алан Рикман вдохновил его на то, чтобы попробовать себя в театре, поэтому в 2013-м он принял участие в новой постановке «Моджо» Джеза Баттеруорта. На одной из репетиций Баттеруорт указал ему на опоздание. «Он отвёл меня в сторону и сказал: «Ты не мог бы не опаздывать, ок?». Я понял это как то, что всё не может крутиться только вокруг меня, в том смысле, что я просто не могу делать то, что мне нравится. Опоздание всего лишь на 10 минут оказало огромное влияние на каждого. Было давление, которое я раньше испытывал нечасто». И тревога тоже. «Но я втянулся в это и попытался наполниться этим».

Эти разрозненные роли продолжались до 2018-го, когда Гринт был утверждён в «Дом с прислугой» - сериал Apple TV+, который продюсировал М.Найт Шьямалан. Этот психологический триллер о молодой паре, Дороти и Шоне Тернерах (Лорен Эмброуз и Тоби Кеббел), чей умерший маленький сын, похоже, возвращается к жизни. Гринт сыграл Джулиана, младшего брата-пьяницу Дороти, необузданного и непредсказуемого в желании защитить свою семью. Гринту понравилось, что Шьямалан устроил ему прослушивание – то, о чём его редко просят. «Я почувствовал, что получил по заслугам», - говорит он. «Это было хорошее ощущение, даже с моим скверным американским акцентом».

«Дом с прислугой», в настоящее время идущий в четвёртом, заключительном, сезоне, стал самой большой константой в жизни Гринта после Хогвартса. Сериал принёс ему профессиональную стабильность, плюс признание критиков, которого он не знал со времён «Поттера». Это позволяло ему работать в пандемию, а его дочь, Уэнсдэй, родилась в мае 2020-го, когда он был на съёмках.

Шьямалан впервые встретил Гринта ещё во времена «Поттера», когда был приглашён попробовать поставить одну из частей франшизы. «Руперт – такой милый человек, я нахожу его очень любопытным, потому что он с головой погружается в сложную, тёмную, тематику, когда работает», - говорит он. «Но он не позволяет этому ускользнуть, как это делает большинство из нас. Он немного загадочен».

Фанаты находят преображение Гринта завораживающим. Кто бы мог подумать, что он был немного фриком с самого начала? Это помогло ему определиться со следующим ходом, добиваясь успеха в триллерах жанра хоррор и согласившись сыграть в новом фильме Шьямалана «Стук в дверь». Гринт исполняет роль Редмонда, чокнутого деревенщины, который искренне верит, что мир катится в тартарары. Он широкоплеч, небрит, измождён и дрожит от беспокойства. Эффект почти такой же, как если бы вы стали свидетелем того, как Рон Уизли спустя десятилетие появился в одной из эхо-камер интернета.