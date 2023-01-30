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45 минут назад

Брендан Фрейзер поделился эмоциями после первой номинации на «Оскар»

Lenta.ru

Актер Брендан Фрейзер поделился эмоциями после первой номинации на «Оскар» — в этом году он представлен в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Кит». Об этом сообщает Variety.

Фрейзер поделился эмоциями после первой номинации на «Оскар»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист рассказал, что испытал счастье из-за этого события.

«Удивление, счастье, надежда и смирение. Потому что даже номинация — это уже исполнение желания», — отметил он.

По словам Фрейзера, после объявления номинантов на премию подготовили для него торт-мороженое и воздушные шары. Внимание детей стало для него «главным воспоминанием».

В прошлом году Фрейзер рассказал, как публичное признание в том, что он стал жертвой сексуальных домогательств, повлияло на его карьеру. В 2003 году Фрейзер признался, что столкнулся с домогательствами со стороны президента ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) Филипа Берка — из-за этого случая артист даже на некоторое время отказался от съемок в кино.

По словам актера, признание негативно повлияло на его карьеру:

«Ну да, потому что существует определенная система. Это все про власть. До этого момента я играл по правилам».

Актеры,Оскар,Брендан Фрейзер,
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