Актер Брендан Фрейзер поделился эмоциями после первой номинации на «Оскар» — в этом году он представлен в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Кит». Об этом сообщает Variety.
Артист рассказал, что испытал счастье из-за этого события.
«Удивление, счастье, надежда и смирение. Потому что даже номинация — это уже исполнение желания», — отметил он.
По словам Фрейзера, после объявления номинантов на премию подготовили для него торт-мороженое и воздушные шары. Внимание детей стало для него «главным воспоминанием».
В прошлом году Фрейзер рассказал, как публичное признание в том, что он стал жертвой сексуальных домогательств, повлияло на его карьеру. В 2003 году Фрейзер признался, что столкнулся с домогательствами со стороны президента ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) Филипа Берка — из-за этого случая артист даже на некоторое время отказался от съемок в кино.
По словам актера, признание негативно повлияло на его карьеру:
«Ну да, потому что существует определенная система. Это все про власть. До этого момента я играл по правилам».