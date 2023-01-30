Актер Брендан Фрейзер поделился эмоциями после первой номинации на «Оскар» — в этом году он представлен в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Кит». Об этом сообщает Variety.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Артист рассказал, что испытал счастье из-за этого события.

«Удивление, счастье, надежда и смирение. Потому что даже номинация — это уже исполнение желания», — отметил он.

По словам Фрейзера, после объявления номинантов на премию подготовили для него торт-мороженое и воздушные шары. Внимание детей стало для него «главным воспоминанием».

В прошлом году Фрейзер рассказал, как публичное признание в том, что он стал жертвой сексуальных домогательств, повлияло на его карьеру. В 2003 году Фрейзер признался, что столкнулся с домогательствами со стороны президента ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA) Филипа Берка — из-за этого случая артист даже на некоторое время отказался от съемок в кино.

По словам актера, признание негативно повлияло на его карьеру: