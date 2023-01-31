Умер актер Кевин О`Нил

Скончался Кевин О`Нил, американский актер-красавчик и младший брат актера Райана О`Нила, отметившийся в нескольких десятках классических вестернов и жанровых лет. А так же известный по роли Йеля в "Неприятностях с девушками", где он сыграл с Пресли.

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Артист умер в субботу в Таузенд-Оукс, Калифорния, в возрасте 77 лет "в силу естественных причин", сообщила THR семья О`Нила.

Джеффри Гаррет О`Нил родился в Лос-Анджелесе 26 марта 1945 года в семье актрисы Патрисии Кэллаган (миссис Уис из "Ребенка Розмари" Полански) и писателя и сценариста Чарльза О`Нила ("Вой оборотня", "Седьмая жертва", классический сериал "Лэсси"). Кевин О`Нил - дядя лауреатки премии "Оскар" актрисы Тэйтум О`Нил и актера Гриффина О`Нила (Огги из "Духа мщения").