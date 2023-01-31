Руперт Гринт рассказал о съемках «Гарри Поттера»

Съемки в фильмах о Гарри Поттере были непростыми — особенно на фоне того, что половина героев была подростками на момент создания кинолент. Об этом рассказал британский актер Руперт Гринт , исполнитель роли Рона Уизли.

— «Поттер» был такой насыщенный — съемки занимали весь год, а остальное время мы занимались продвижением. Это было довольно удушающе, — поделился он.

По словам Руперта, во время съемок он перестал понимать, где он, а где его персонаж Рон Уизли. При этом артист считает, что съемки могли «пойти под откос», если бы фильм перетянули, сообщает издание Bustle.