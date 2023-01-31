Мариэтта Цигаль-Полищук высказалась о сходстве с Раневской

Молодая актриса сыграет Фаину Георгиевну в новом сериале.
8 февраля состоится премьера сериала "Раневская" об актрисе театра и кино Фаине Раневской. Проект расскажет о том, какой она была вне света прожекторов, вне сцены. Главную роль исполнит Мариэтта Цигаль-Полищук.
Она полагает, что отчасти схожа с Раневской — у актрис немало общих человеческих качеств: "Умение сострадать и сочувствовать. <...> Чувство юмора. И совершенно точно — попытка спрятать свои истинные эмоции и чувства за сарказмом и иногда наносной грубостью".
Мариэтта сыграла юную и зрелую Раневскую. Актриса призналась, что поначалу затруднительно адаптировалась к "переходу" из одного возраста в другой в течение одного съёмочного дня. Она с некоторым опасением относится к этой работе — много размышляет о том, что получится в итоге и о том, имела ли право команда браться за этот проект.
Цигаль-Полищук отметила, что очень самокритична, поэтому вряд ли будет присутствовать на кинотеатральной премьере сериала и, скорее всего, не посмотрит его в Сети.