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2 часа назад

Мариэтта Цигаль-Полищук высказалась о своем сходстве с Фаиной Раневской

Inc-Newsиещё 2

Молодая актриса сыграет Фаину Георгиевну в новом сериале.

Мариэтта Цигаль-Полищук высказалась о сходстве с Раневской
Фото: Inc-NewsInc-News

8 февраля состоится премьера сериала "Раневская" об актрисе театра и кино Фаине Раневской. Проект расскажет о том, какой она была вне света прожекторов, вне сцены. Главную роль исполнит Мариэтта Цигаль-Полищук.

Она полагает, что отчасти схожа с Раневской — у актрис немало общих человеческих качеств: "Умение сострадать и сочувствовать. <...> Чувство юмора. И совершенно точно — попытка спрятать свои истинные эмоции и чувства за сарказмом и иногда наносной грубостью".

Мариэтта сыграла юную и зрелую Раневскую. Актриса призналась, что поначалу затруднительно адаптировалась к "переходу" из одного возраста в другой в течение одного съёмочного дня. Она с некоторым опасением относится к этой работе — много размышляет о том, что получится в итоге и о том, имела ли право команда браться за этот проект.

Цигаль-Полищук отметила, что очень самокритична, поэтому вряд ли будет присутствовать на кинотеатральной премьере сериала и, скорее всего, не посмотрит его в Сети.

Актеры,Мариэтта Цигаль-полищук,Фаина Раневская,
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