Мариэтта Цигаль-Полищук высказалась о сходстве с Раневской

Она полагает, что отчасти схожа с Раневской — у актрис немало общих человеческих качеств: "Умение сострадать и сочувствовать. <...> Чувство юмора. И совершенно точно — попытка спрятать свои истинные эмоции и чувства за сарказмом и иногда наносной грубостью".

Мариэтта сыграла юную и зрелую Раневскую. Актриса призналась, что поначалу затруднительно адаптировалась к "переходу" из одного возраста в другой в течение одного съёмочного дня. Она с некоторым опасением относится к этой работе — много размышляет о том, что получится в итоге и о том, имела ли право команда браться за этот проект.