Лайвли окажется в центре любовного треугольника в экранизации романа Гувер

Блейк Лайвли окажется в центре любовного треугольника в экранизации романа Колин Гувер. Новая любовь и отношения из прошлого поставят девушку перед трудным выбором.
Режиссер Джастин Бальдони анонсировал съемки нового фильма по романтическому бестселлеру Колин Гувер «Все закончится на нас».
Согласно сообщениям инсайдеров, на главную роль выбрана звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли.
В центре сюжета молодая провинциалка Лили Блум (Лайвли), переехавшая в мегаполис, где у нее начинают бурно развиваться отношения с местным врачом Райлом, которого сыграет сам Бальдони.
Спустя какое-то время героиню находит в большом городе ее бывший возлюбленный по имени Атлас. При его появлении Лили вдруг понимает, что чувства к нему полностью не остыли. Но и новому ухажеру ее тоже тянет.
Молодой провинциалке, еще толком не успевшей приспособиться к новой жизни, предстоит найти непростой выход из этого любовного треугольника.