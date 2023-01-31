Лайвли окажется в центре любовного треугольника в экранизации романа Гувер

Блейк Лайвли окажется в центре любовного треугольника в экранизации романа Колин Гувер. Новая любовь и отношения из прошлого поставят девушку перед трудным выбором.

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Режиссер Джастин Бальдони анонсировал съемки нового фильма по романтическому бестселлеру Колин Гувер «Все закончится на нас».

Согласно сообщениям инсайдеров, на главную роль выбрана звезда «Сплетницы» Блейк Лайвли.

В центре сюжета молодая провинциалка Лили Блум (Лайвли), переехавшая в мегаполис, где у нее начинают бурно развиваться отношения с местным врачом Райлом, которого сыграет сам Бальдони.

Спустя какое-то время героиню находит в большом городе ее бывший возлюбленный по имени Атлас. При его появлении Лили вдруг понимает, что чувства к нему полностью не остыли. Но и новому ухажеру ее тоже тянет.