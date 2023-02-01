Хэнкса и Райт омолодят в новом фильме Земекиса

Том Хэнкс и Робин Райт, блистательно сыгравшие в фильме "Форрест Гамп" 1994 года, вновь выйдут вместе на съемочную площадку. Причем, выглядеть актеры будут значительно моложе своих лет благодаря технологиям искусственного интеллекта, работающим по принципу дипфейков, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Фильм будет называться "Здесь", в его основе лежит одноименный графический роман Ричарда МакГуайра. Режиссер - Роберт Земекис.

События в романе разворачиваются в одной комнате. В разные годы и эпохи там живут разные люди. В комиксе это показано с помощью вставок-окон. Связующим элементом служит книжная страница. Как все это будет организовано в фильме, непонятно.