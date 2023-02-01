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2 часа назад

Тома Хэнкса и Робин Райт омолодят в новом фильме Роберта Земекиса

Российская Газетаиещё 1

Том Хэнкс и Робин Райт, блистательно сыгравшие в фильме "Форрест Гамп" 1994 года, вновь выйдут вместе на съемочную площадку. Причем, выглядеть актеры будут значительно моложе своих лет благодаря технологиям искусственного интеллекта, работающим по принципу дипфейков, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Хэнкса и Райт омолодят в новом фильме Земекиса
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Фильм будет называться "Здесь", в его основе лежит одноименный графический роман Ричарда МакГуайра. Режиссер - Роберт Земекис.

События в романе разворачиваются в одной комнате. В разные годы и эпохи там живут разные люди. В комиксе это показано с помощью вставок-окон. Связующим элементом служит книжная страница. Как все это будет организовано в фильме, непонятно.

Каких персонажей сыграют Хэнкс и Райт, пока не озвучивалось. Но уже анонсировано, что актеров будут "омолаживать". Использовать планируется технологию компании Metaphysic, с ее помощью менять внешность актеров можно не во время постпродакшна, а прямо при съемках. Одна из самых больших загадок, сколько лет "скостят" 66-летнему Хэнксу и 56-летней Райт.

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